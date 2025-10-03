Radici Mediterranee-Iconic Tastes a 4 Mani, martedì 7 al Romeo

ROMEO Tange Napoli, icona dell’hôtellerie partenopea e fiore all’occhiello di ROMEO Collection, fa da scenario a un nuovo appuntamento che unisce alta cucina, territorio e cultura: Radici Mediterranee-Iconic Tastes a 4 Mani.
L’evento in programma per il 7 ottobre negli eleganti spazi de Il Ristorante Alain Ducasse, situato al nono piano dell’hotel, vede protagonista una cena esclusiva nata dall’incontro fra Alessandro Lucassino, Executive Chef dell’indirizzo stesso, e Oliver Glowig, chef del ristorante 1 stella Michelin Tre Olivi di Paestum.
Arte e architettura, benessere e gastronomia dialogano nel concetto di ospitalità di ROMEO Collection per offrire un’esperienza immersiva e site specific, in cui ogni dettaglio contribuisce a creare una narrazione unica e irripetibile. In questa visione, la cultura gastronomica non è solo eccellenza culinaria, ma riflette l’approccio del Gruppo che vede nella tavola un veicolo privilegiato per esprimere identità e territorialità, visione e sperimentazione.
Lucassino, giovane toscano classe 1991, porta in tavola una cucina di respiro internazionale, capace di coniugare l’intensità dei sapori locali con le raffinate tecniche apprese a Parigi al fianco del grande maestro francese Alain Ducasse. Il suo lavoro traduce in chiave contemporanea la filosofia della cucina naturalité, esaltando i prodotti dell’orto e del mare partenopeo con cotture brevi e rispettose.
Accanto a lui, Oliver Glowig, chef tedesco ma italiano d’adozione e oggi al timone del ristorante stellato Tre Olivi di Paestum, racconta con la sua cucina un amore profondo per il Mediterraneo, che si svela in piatti capaci di celebrare e rivisitare la ricchezza di sapori, profumi e tradizioni del Sud.
Un’occasione per scoprire come due linguaggi culinari si fondano in armonia, dando vita a un menu degustazione a sette portate, ispirato alle radici e al Mediterraneo, che vedrà protagonisti la triglia di Licosa interpretata da Glowig e il raffinato incontro tra porcini d’autunno e telline firmato Lucassino.
Con questo evento, ROMEO Tange Napoli conferma la propria vocazione di laboratorio gastronomico internazionale e punto di incontro fra culture culinarie diverse, offrendo ai propri ospiti un’esperienza che va oltre la tavola per farsi interprete delle storie del territorio.
