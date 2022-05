Riapre al pubblico il punto vendita Ciro Amodio di via Fragnito (Rione Alto).

Il Gruppo CIRO AMODIO continua ad investire in immagine e restyling dei punti vendita. Venerdì 20 maggio, alle ore 10, la bottega di Via Fragnito 53/55 a Napoli (Rione Alto) riapre le porte al pubblico con una veste fresca e rinnovata, pensata per rendere ancora più confortevoleed emozionalel’esperienza di acquisto dei clienti.

Una novità in linea con le scelte aziendali che il brand, leader in Campania per la produzione di latticini dal 1825, porta avanti da oltre due anni con lo scopo di offrire prodotti di altissima qualità in locali accoglienti, arredati con gusto e semplicità. Una bottega di prossimità dunque, dotata di ogni comfort, ma anche uno spazio del gusto dove poter scegliere tra un ventaglio di eccellenze nazionali e internazionali provenienti dai migliori allevatori e agricoltori.

Sugli scaffali trovano infatti spazio circa 350 referenze a marchio Ciro Amodio selezionate da fornitori accuratamente scelti e proposte a costi competitivi con la formula del “Prezzo verde” ovvero prezzi fissi tutto l’anno e quindi sempre super convenienti. Non da meno i prodotti Eccellé Ciro Amodio, vere e proprie chicche gastronomiche di altissima qualità, pensate per soddisfare le esigenze di tutti gli intenditori del buono: si può scegliere tra la pasta trafilata al bronzo, pomodoro pellecchiella del Vesuvio dop, l’olio extravergine di oliva 100% italiano, tra grandi vini e latte fresco imbottigliato in vetro proveniente da allevamenti italiani controllatie tanto altro ancora.Un posto di riguardo spetta ai prodotti di punta Ciro Amodio comei numerosi formati di pane e pizza realizzati in maniera artigianale dai maestri dell’arte bianca di Ciro Amodio, disponibili ogni ora del giorno e sempre caldi di forno: pagnotte, sfilatini, filoni e pani farciti tutti lavorati con metodo artigianale e preparati con l’impiego di lievito madre e le migliori farine in commercio. Tra i pani tradizionali una menzione d’onore spetta al pane cafone, specialità tutta partenopea, caratterizzata da una crosta esterna scura e particolarmente croccante e una mollica alta e bene alveolata ma la punta di diamante della produzione Ciro Amodio è la Mozzarella di Bufala Campana DOP che va ad arricchire la vasta gamma di latticini e formaggi del brand: una perla di latte dal sapore genuino ottenuta dalla lavorazione di latte certificato e controllato disponibile in diverse pezzature e proposta ad un prezzo competitivo secondo la filosofia commerciale del brand “sempre dalla parte dei consumatori”.

Venerdì 20 e Sabato 21 maggio agli ospiti sarà offerta una degustazione a base di pregiati salumi e formaggi d’eccellenza, prodotti di altissima gamma, espressione del migliore artigianato campano. Inoltre i presenti riceveranno in omaggio l’esclusiva Shopper Bag di Ciro Amodio.

Per ulteriori informazioni

Ciro Amodio Via Fragnito 53/55 a Napoli (Rione Alto)

Tel. 081 / 546 1336