Riapre anche la Reggia di Caserta lunedì 18.

Dai nuovi allestimenti della collezione “Terrae Motus” e del Presepe Reale, agli spazi restaurati, dai cantieri “parlanti” nei cortili alle nuove prospettive offerte dai corridoi degli Appartamenti Reali. Sono tante le novità che da lunedì attendono i visitatori della Reggia di Caserta, che si aggiungono alle offerte dedicate agli abbonati.; La Reggia di Caserta riapre come dopo due mesi di chiusura per l’emergenza sanitaria.

Come stabilito dal Dpcm del 14 gennaio, il monumento borbonico sarà aperto nei giorni feriali e chiuso in quelli festivi.la Direzione intanto ha avviato il dialogo con i sindacati per attuare, nell’ultima settimana di gennaio, l’apertura del Complesso anche il martedì, giorno di chiusura settimanale. Da lunedì tornano ovviamente anche le misure anti-contagio.

L’accesso sarà consentito solo previa prenotazione on-line sulla piattaforma TicketOne; l’obbligo è valido anche per i biglietti gratuiti e ridotti, mentre ne sono esclusi i titolari del nuovo abbonamento Reggia Card 2021 e coloro che hanno ottenuto la ristampa, con codice a barre leggibile da palmare, del vecchio abbonamento Parc e ParcApp (ancora in corso di validità).

