Riapre l’Aquarium della Stazione Zoologica Dohrn.

L’Acquario della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia Ecologia e Biotecnologie Marine, riapre al pubblico e regala una occasione imperdibile!

Per la Giornata Mondiale degli Oceani, martedì 8 giugno dalle 15.30 alle 19.15 (ultimo ingresso ore 18.30), sarà possibile visitare gratuitamente le sale dell’acquario appena restaurato, prenotandosi attraverso questo link: https://shop.aquariumnapoli.it

Le prenotazioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 80 accessi ogni 45 minuti, regolati secondo le vigenti normative anti-COVID.

A partire dal 9 giugno l’Aquarium sarà aperto alle visite tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica, con i seguenti gli orari:

lunedì-venerdì, apertura ore 10 – chiusura ore 18.15 (ultimo ingresso ore 17.30)

sabato e domenica, apertura ore 10 – chiusura ore 19.45 (ultimo ingresso ore 19.00)

La visita viene garantita solo con la prenotazione al link: https://shop.aquariumnapoli.it

In mancanza di prenotazione è possibile acquistare il biglietto presso l’Aquarium, ma l’accesso non è garantito e viene consentito solo se non è saturata la capienza dell’Aquarium da parte dei prenotati.

Costo dei biglietti di ingresso:

– Intero € 7,00 (a partire dai 12 anni compiuti)

– Ridotto € 5,00 (valido da 4 a 12 anni; per accompagnatori disabili, over 70, studenti universitari con tessera)

– Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni.

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è all’interno della Villa Comunale a Napoli e vi si può accedere da: Piazza Vittoria, Riviera di Chiaia e via Caracciolo.

Per informazioni:

biglietteria@fondazionedohrn.it – infoline 0815833442 dalle 9.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì (dal 9 giugno anche il sabato e la domenica durante gli orari di apertura dell’Aquarium).

Vi ricordiamo che gli ingressi, le visite, la biglietteria, le prenotazioni e lo shop dell’Aquarium saranno gestiti dalla Fondazione Dohrn.

