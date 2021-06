Riapre Parco Archeologico Naturalistico di Longola a Poggiomarino.

Mercoledì 23 giugno alle ore 10.00 il Direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel e il Sindaco del Comune di Poggiomarino, Maurizio Falanga, incontreranno in anteprima la stampa, per annunciare la riapertura del Parco Archeologico Naturalistico di Longola, in programma il prossimo 26 giugno.

Alla presentazione parteciperanno le autorità locali e i tecnici che in questi anni hanno collaborato alla realizzazione del Parco di Longola.

Il Parco Archeologico Naturalistico di Longola è stato realizzato dal Comune di Poggiomarino con la direzione scientifica del Parco Archeologico di Pompei. Accoglie il villaggio fluviale di età protostorica, principale scoperta di epoca pre-romana avvenuta nella valle del Sarno, situato una decina di chilometri verso l’interno rispetto a Pompei.

Il sito fu scoperto casualmente nel 2000, durante i lavori per la realizzazione dell’impianto di depurazione di Poggiomarino-Striano. Lo scavo condotto dall’allora Soprintendenza Archeologica di Pompei ha permesso di mettere in luce un insediamento cresciuto in ambiente umido, ai margini del Sarno, frequentato sin dalla età del Bronzo (XV-XIV sec. a.C.) ma con un’importante fioritura economica fra l’età del Ferro e l’età Arcaica, unico per l’Italia meridionale.