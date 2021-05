Riapre venerdì 21 Villa San Michele ad Anacapri.

Riapre venerdì 21 maggio Villa San Michele ad Anacapri, chiusa al pubblico a causa dell’emergenza Covid 19, dallo scorso novembre. In più di 70 anni di attività, la struttura non era mai stata chiusa per così tanto tempo, quasi sette mesi.

Un segnale di ripresa importante per trainare il turismo culturale dell’isola azzurra.

Villa San Michele è pronta a ripartire. La storica dimora di Axel Munthe (1857-1949), medico personale della regina Vittoria di Svezia e autore del bestseller internazionale ”La Storia di San Michele”, aprirà le porte ai visitatori venerdì 21 maggio con un drink di benvenuto al Café Casa Oliv per tutti i visitatori.

”Riprendiamo le attività con entusiasmo, nonostante i difficili mesi passati in cui siamo stati costretti alla più lunga chiusura della storia di Villa San Michele – dice Kristina Kappelin, sovrintendente e console on. Di Svezia. – ”Non mancano inevitabili incognite per il futuro, ma siamo fiduciosi. La stagione scorsa ci ha dato prova del desiderio dei turisti di ritrovare la bellezza, di scoprire il museo, di partecipare ai nostri concerti e agli altri eventi culturali.”

Con l’imminente apertura Villa San Michele vuole sostenere la ripresa della stagione turistica sull’isola di Capri, offrendo a chiunque una meta artistica, da sempre tra le più visitate della Campania.

Novità di questo 2021 il nuovo prezzo del biglietto di ingresso riservato ai giovani e agli studenti, che pagheranno €6 anzichè €10.

”Lo stop della pandemia ha fatto riflettere molto sull’offerta culturale e come renderla più interessante e accessibile anche al pubblico dei ragazzi. Durante la stagione ci saranno delle sorprese” – continua Kristina Kappelin.

Dal giorno della riapertura l’entrata sarà concessa a un numero prestabilito di persone, come in tutti i musei italiani, seguendo le direttive anti-Covid in modo che le visite possano svolgersi nelle condizioni migliori e più sicure. Di fondamentale importanza per i visitatori che gran parte della visita si svolga all’esterno, dalla loggia delle sculture che dà accesso al magnifico giardino, fino alla mitica sfinge.

Inoltre, si sta lavorando a un ricco cartellone di eventi, che, partiranno dal mese di luglio.

Per info e prenotazioni è possibile scrivere – a partire dal 17 maggio – a: museum@sanmichele.org o telefonare al numero: +39 081 837 14 01; www.villasanmichele.euOrario di apertura: 9.00 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30); prezzo biglietto intero: €10, giovani: €6, scolaresche: €4, bambini fino a 10 anni: gratuito.