Rilascio e rinnovo tesserino raccolta funghi, il via libera della Comunità Montana del Matese.

Sarà possibile ritirare il nuovo tesserino per la raccolta funghi entro il 31 gennaio. A renderlo noto l’Ente di via Comunale Sannitica, a Piedimonte Matese, che con un Avviso (https://www.cmzonamatese.it/ccmmtmts/po/mostra_news.php?id=22&area=H) ha precisato le procedure a farsi per tutti coloro che hanno superato il colloquio preventivamente fissato con ogni richiedente ritenuto idoneo. Questo per quanto concerne il rilascio. Per quanto riguarda il rinnovo: “Il tesserino va validato ogni anno solare a partire dall’anno successivo al rilascio, l’importo da versare annualmente entro il mese di gennaio è di € 30,00”. Si legge nella nota.

“Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento presso i nostri uffici” fa sapere il personale preposto della Comunità Montana del Matese.