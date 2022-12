Riparte da venerdì 16 Pompeii Artebus, la navetta che collega gli Scavi agli altro siti archeologici.

Dal 16 dicembre riparte POMPEII ARTEBUS, la navetta ideata per i visitatori del Parco archeologico di Pompei che renderà più agevole il collegamento tra i vari siti gestiti del Parco: da Pompei alla villa rustica di Boscoreale, Villa Regina, alle ville nobiliari di Oplontis, Villa di Poppea e di Stabia, Villa Arianna e Villa San Marco, fino al Museo archeologico di Stabia “Libero D’Orsi” presso la Reggia di Quisisana.

L’iniziativa è realizzata dal Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con l’EAV e con la SCABEC, società in housedella Regione Campania, e il suo progetto campania>artecard che offre a turisti ed appassionati la possibilità di fruire del patrimonio culturale campano e di viaggiare comodamente a bordo del trasporto pubblico locale.

Dopo il positivo riscontro raccolto durante l’intero anno, con circa 2000 visitatori che hanno usufruito della navetta per raggiungere da Pompei gli altri siti del Parco, il servizio riprenderà dal 16 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Due minibus per 25 persone partiranno da Piazza Esedra a Pompei con due diversi percorsi. Il biglietto avrà un costo di 2 euro e sarà acquistabile tramite App Unico Campania.

Il primo accompagnerà i visitatori a Villa Regina a Boscoreale e alla Villa di Poppea nel sito di Oplontis a Torre Annunziata, con 7 corse giornaliere a partire dalle 9,30; per questo itinerario il servizio sarà attivo per tutti i giorni di apertura del Parco Archeologico di Pompei, fatta eccezione per i martedì e il 25 dicembre.

Il secondo bus, invece, sempre con partenza alle 9.30, prevede 5 corse giornaliere con destinazione Villa San Marco e Villa Arianna e la Reggia di Quisisanae sarà attivo dal venerdì alla domenica eccetto il 25 dicembre.

I bus sono facilmente riconoscibili per la loro veste grafica che richiama le iniziative Artecard.

L’accesso ai siti oltre che agevole è anche più conveniente con la tessera di abbonamento annuale MyPompeii card che al costo di 35 € (8€ per gli under 25), consente un acceso illimitato per tutto l’anno a tutti i siti (Pompei, Villa di Poppea/Oplontis, e Villa Regina/Boscoreale, Ville di Stabia e Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi/Reggia di Quisisana).

A bordo i passeggeri del Pompeii Artebus troveranno un codice sconto riservato per l’acquisto di campania>artecard; tra i pass che gli utenti potranno acquistare a un prezzo dedicato, oltre alla Campania 3 Giorni e alla Campania7 Giorni, figura anche l’abbonamento Gold 365, la card che consente di visitare oltre 50 siti culturali campani in un anno.

Per maggiori info:

www.campaniartecard.it