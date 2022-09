Riparte Migrantour, primo appuntamento sabato 24.

Con settembre riprendono le passeggiate Migrantour Napoli, promosse da Casba Società Cooperativa Sociale, nell’ambito della rete europea Migrantour Intercultural Urban Routes di cui fanno già parte, oltre a Torino, Milano, Pavia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Catania, Palermo, Parigi, Lubiana, Bruxelles, Lisbona, Marsiglia, Valencia. È disponibile su www.coopcasba.org il programma dal 24 settembre al 7 novembre 2022 con nuovi itinerari e tante novità.

Creati e condotti da cittadini di origine straniera, gli itinerari Migrantour Napoli svelano piazze, le strade e i vicoli che non raccontano più solo storie locali, ma che racchiudono vissuti, punti di vista, memorie, tradizioni e lingue che l’immigrazione ha portato in città e che convivono, talvolta si mescolano e sovrappongono, con ciò che già c’era. Attraversano quartieri e porzioni di città, mercati, negozi, ristoranti, associazioni, luoghi di culto e di svago gestiti da cittadini di diverse nazionalità, incontrando imprenditori e imprenditrici di origine straniera, proprietari e proprietarie di negozi e ristoranti, responsabili di luoghi di culto e di associazioni culturali. Ingrediente fondamentale delle passeggiate sono le storie personali, i ricordi e le memorie che, passo dopo passo, gli accompagnatori intrecciano con la storia della città e dei luoghi, in continuo andare e venire dai Paesi di origine: aspetti che, insieme, all’inedita lettura interculturale dei luoghi e del territorio, lasciano nei partecipanti alla fine di ogni itinerario la sensazione è di aver scoperto una Napoli mai vista prima e di aver fatto un grande viaggio senza aver mai lasciato la città.

Oltre agli itinerari consueti, come il tour nel quartiere più multietnico della città di Piazza Garibaldi, arricchito di assaggi e piccole degustazioni, fissato per sabato 24 settembre e sabato 22 ottobre alle ore 10.30, e condotto da Pierre Preira e Andreina Lopes Pinto, e il tour di “Le storie di Piazza Mercato” che ha come tappa principale l’incontro nella moschea gestita dall’Associazione Culturale Islamica Zayd Ibn Thabit, previsto per sabato 29 ottobre alle ore 10.30 e condotto da Priscilla Donkor, il programma si arricchisce di nuovi tour e incontri.

Novità sono l’itinerario “Belle storie” condotto da Yuliya Sanchenko, previsto per venerdì 30 settembre alle ore 16.00, che parte da Porta Nolana e risale lungo via dei Tribunali conducendo i partecipanti e le partecipanti a conoscere realtà vivaci che fanno dell’incontro tra persone e culture una ricchezza per la città, come Officine Gomitoli di Dedalus, Medihospes gestito da SAI Napoli, Avventura di Latta. La passeggiata “Napoli: stratificazioni di storie, miti e popoli”, condotta dall’archeologa Caterina De Vivo, in programma sabato 8 ottobre alle ore 10.20, che racconta quanto, anche in epoca antica, Napoli sia stata un crogiolo di lingue, di culture, di influenze provenienti dall’Asia e dall’Africa. L’itinerario “I luoghi napoletani dello Sri Lanka”, fissata per venerdì 14 ottobre, alle ore 16.00, condotta da Charuni Dissanayaka, che, da Piazza Dante, su per il Cavone e poi dentro il quartiere Montesanto, entra a conoscere alcuni luoghi significativi per la comunità srilankese, per concludere al tempio induista Sri Siththy Vinayagar Alayam dedicato a Ganesha. E infine la passeggiata “Grazia e armonia al tempio buddista” condotta sempre da Charuni Dissanayaka, sabato 7 novembre alle ore 10.30, con la visita al “vihara” (luogo di culto) buddista di via Tomasi di Lampedusa al Frullone, uno dei più grandi d’Europa, e l’immersione nella pratica della meditazione con un assaggio di danze tradizionali srilankesi a cura di Sri Ridma.

Programma completo con costi, luoghi dell’appuntamento su www.coopcasba.org e sulla pagina facebook Migrantour Napoli. Info e prenotazioni: migrantournapoli@coopcasba.org – cell. + 39 334 6049916.

PROGRAMMA PASSEGGIATE MIGRANTOUR NAPOLI

DAL 24 SETTEMBRE AL 7 NOVEMBRE

Sabato 24 settembre ore 10.30

I SAPORI DEL MONDO IN PIAZZA GARIBALDI

Conduce Pierre Preira, narratore interculturale di origine senegalese

Luogo di incontro: Piazza Garibaldi – sotto il monumento

A volte per fare il giro del mondo non servono 80 giorni, ma solo qualche ora. Dal primo supermercato di riferimento per i cittadini di origine straniera di ogni nazionalità alla prima macelleria halal (lecito per i musulmani), ai fast food e ristoranti nigeriani, pakistani e ivoriani, fino al mercato senegalese di via Bologna e alla pasticceria Lauri che produce dolcetti napoletani senza grassi animali e alcool, conosceremo persone e comunità di diversa provenienza e culture, tra chiacchiere e qualche assaggio. Unico bagaglio richiesto: una gran curiosità alimentare!

Costo 13 euro a persona (nel costo sono compresi gli assaggi)

Il gruppo partirà con minimo 10 persone e max 20.

Durata 2 h.

Per l’ingresso in moschea è necessario indossare un copricapo per le donne, pantaloni lunghi per gli uomini e togliere le scarpe.

Venerdì 30 settembre ore 16.00

BELLE STORIE

Conduce Yulia Sanchenko, narratrice interculturale di origine ucraina.

Luogo di incontro: Piazza Enrico de Nicola – davanti ex Lanificio

Lungo 500 metri, su via dei Tribunali attraversiamo porte e muri e andiamo a conoscere realtà vivaci che fanno dell’incontro tra persone e culture una ricchezza per la città. Si parte dal centro interculturale giovanile Officine Gomitoli di Dedalus nell’ex Lanificio borbonico, faremo tappa al laboratorio creativo Avventura di Latta, dove alcuni rifugiati di diversa nazionalità realizzano gioielli e oggetti di design con la tecnica tradizionale dei lattonai napoletani, entreremo nella Chiesa di Santa Maria della Pace che oggi ospita gli ucraini di rito bizantino, per arrivare al centro di accoglienza Medihospes gestito da SAI Napoli, dove dialogheremo con gli ospiti della struttura.

Costo 10 euro a persona

Il gruppo partirà con minimo 8 persone e max 20

Durata 2 h

Sabato 8 ottobre, ore 10.30

NAPOLI: STRATIFICAZIONE DI STORIE, MITI E POPOLI

Conduce Caterina De Vivo archeologa e guida turistica

Luogo di incontro: Piazza Duomo

La storia di Napoli è lunga millenni e queste tracce si leggono nelle mura, nei vicoli, nelle facciate dei palazzi e nei simboli nascosti. In questa passeggiata vogliamo raccontarvi quanto, anche in epoca antica, Napoli sia stata un crogiolo di lingue, di culture, di influenze provenienti dall’Asia e dall’Africa. Passeggeremo per il centro storico, ma in realtà ci muoveremo tra Atene, Costantinopoli ed Alessandria. Scopriremo quanto della nostra storia sia frutto dell’incontro, dello scontro, dell’assimilazione di miti, abitudini e tradizioni provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo.

Costo 10 euro a persona

Il gruppo partirà con minimo 8 persone e max 20

Durata 2 h

Venerdì 14 ottobre 2022 ore 16.00

I LUOGHI NAPOLETANI DELLO SRI LANKA

Conduce Charuni Dissanayaka, narratrice interculturale di origine srilankese

Luogo di incontro: Piazza Dante

A Napoli vive un pezzo di Sri Lanka. Gli srilankesi sono la comunità più numerosa presente in città. Da Piazza Dante, su per il Cavone e poi dentro il quartiere Montesanto, entreremo a conoscere alcuni luoghi significativi per la comunità srilankese, per concludere al tempio induista Sri Siththy Vinayagar Alayam dedicato a Ganesha dove il monaco Gowry nayaka sarma e i fedeli ci faranno entrare nella loro spiritualità.

Costo 10 euro a persona

Il gruppo partirà con minimo 8 persone e max 20

Durata 2 h

Sabato 29 ottobre, ore 10.30

LE STORIE DI PIAZZA MERCATO

Conduce Priscilla Donkor, narratrice interculturale di origine ghanese.

Dopo la visita alla Chiesa di Santa Maria del Carmine, dedicata a una Madonna bruna arrivata in città insieme ad alcuni monaci in fuga dalle persecuzioni dei saraceni in Palestina, percorriamo via Lavinaio incontrando i tanti alimentari, negozi per le feste, take away e bigiotterie ricolme di pietre importate dall’Asia, aperti da pakistani e bengalesi e arriviamo alla moschea fondata nel 1997 negli spazi di un ex convento e gestita dall’Associazione Culturale Islamica Zayd Ibn Thabit.



Costo 10 euro a persona

Per l’ingresso in moschea è necessario indossare un copricapo per le donne e pantaloni lunghi per gli uomini, togliere le scarpe.

Il gruppo partirà con minimo 8 persone e max 20

Durata 2 h



Sabato 7 novembre ore 10.30

GRAZIA E ARMONIA AL TEMPIO BUDDISTA

Conduce Charuni Dissanayaka, narratrice interculturale di origine srilankese.

Luogo di incontro: uscita metropolitana Frullone

Per tantissimi anni la comunità buddhista srilankese di Napoli si è ritrovata a meditare in una stanzetta di via Santa Teresa degli Scalzi e poi in un appartamento di Chiaiano. Nel 2015, ha riadattato un vecchio capannone industriale di via Giuseppe Tomasi di Lampedusa al Frullone e lo ha trasformato nel “vihara” (luogo di culto) uno dei più grande d’Europa. Ci immergiamo nella pratica della meditazione che risale prima del I millennio A.C. e assisteremo a un assaggio di danze tradizionali srilankesi a cura di Sri Ridma.

Costo 13 euro a persona

Il gruppo partirà con minimo 15 persone e max 20

Durata 2 h

*Il programma potrebbe subire variazioni che saranno prontamente comunicate.

Nata nel 2000, Casba Società Cooperativa Sociale è la prima cooperativa fondata a Napoli da cittadini di origine straniera. È costituita da mediatori culturali e operatori provenienti da diversi Paesi del mondo che si occupano di inclusione e coesione sociale. Dal 2015, nell’ambito della rete europea Migrantour Intercultural Urban Routes, promuove l’iniziativa Migrantour Napoli, itinerari in città creati e condotti da cittadini di origine straniera e proposti a studenti, napoletani, residenti e turisti, e dal 2016 organizza ogni anno la rassegna Racconti dalla Città-Mondo Parole | Visioni | Passi. Casba, inoltre, dal 2018, promuove a Napoli l’iniziativa Indovina chi viene a cena?. Per saperne di più www.coopcasba.org