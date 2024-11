Riparte “Neaples Breakfast included”

- pubblicità -

L’Arsenale di Napoli, in collaborazione con Sette Cafè, è lieto di annunciare la ripresa dell’iniziativa “Naples Breakfast Included”, un tour guidato del centro storico di Napoli con una colazione speciale che nessun’altra esperienza turistica offre.

Pensata per chi desidera iniziare la giornata con un’autentica colazione “alla napoletana”, l’iniziativa risponde alle esigenze di coloro che alloggiano in strutture extra alberghiere che non dispongono di colazione “fresca”.

Il tour comincia al Sette Cafè, suggestiva caffetteria nata la scorsa estate nella corte del Pio Monte della Misericordia, uno dei luoghi più emblematici di Napoli. Questa caffetteria, immersa nella storicità del Pio Monte, rappresenta il punto di partenza ideale per l’itinerario dedicato alla scoperta della Napoli antica.

Dopo la colazione, le guide dell’Arsenale di Napoli accompagneranno i partecipanti in un tour esclusivo alla scoperta della storia, dell’arte e delle leggende che rendono unico il centro storico di Napoli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un’esperienza pensata sia per residenti sia per turisti, che fonde cultura culinaria e il racconto delle meraviglie locali.