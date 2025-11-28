Romeo Christmas Season, calendario speciale per le feste

- pubblicità -

ROMEO Collection apre le porte alla magia delle Feste con il programma ROMEO CHRISTMAS SEASON: dal 1° dicembre al 6 gennaio 2026 l’indirizzo romano del gruppo italiano di hôtellerie mette in scena un racconto emozionale pensato per avvolgere i sensi e rinnovare le tradizioni nelle atmosfere del ROMEO Tange Napoli.

Tra le note speziate del vin brulé e il profumo delle caldarroste, il fuoco del camino dell’iconica lobby invita a scoprire uno speciale programma di eventi ed esperienze, a partire da Il Ristorante Alain Ducasse Napoli con la Cena della Vigilia di Natale e quella di Capodanno firmate dallo chef pluristellato Alain Ducasse.

A cui si aggiungono il brindisi di fine anno con Champagne Krug e musica dal vivo, organizzato sulla terrazza con vista panoramica sul Golfo, e una coccola di benessere alla SPA Sisley Paris con rituali rigeneranti e fragranze immersive.

Mercoledì 24 dicembre 2025, Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, insignito di 1 Stella MICHELIN, propone per la Vigilia di Natale un menù degustazione da sette portate. Interpretato da Alain Ducasse e dall’Executive Chef Alessandro Lucassino racconta l’incontro della tradizione napoletana con i grandi classici della cucina francese, per dar vita a un dialogo di sapori e profumi che prende forma in creazioni come la Cerchia dei Campi Flegrei, trippa di baccalà e caviale Kristal e gli Ziti spezzati, lardo di maiale nero casertano, seppia al naturale e tartufo bianco.

Mercoledì 31 dicembre 2025, Il Ristorante Alain Ducasse Napoli accoglie il Nuovo Anno con un menù degustazione da sette portate, pensato in chiave festiva da Alain Ducasse e ideato dall’Executive Chef Alessandro Lucassino. Fra i piatti, il Riccio con finocchio marino e limone fermentato, il Risotto al cascara di caffè Alain Ducasse e capitone alla fiamma e il Pollo di Bresse con scorzonera e salsa Albufera. La musica dal vivo accompagna ogni portata, fino al brindisi di mezzanotte in programma sulla TERRAZZA Krug, da cui ammirare i fuochi d’artificio che illumineranno il cielo sopra il Golfo di Napoli.

ROMEO Tange Napoli presenta, inoltre, il Christmas Show Cooking: un momento dedicato alla creatività e al piacere del gusto dove l’Executive Chef Alessandro Lucassino e i Pastry Chef de Il Ristorante Alain Ducasse Napoli svelano i segreti dell’alta pasticceria francese e dell’iconico dolce Soufflé al cioccolato della Manufacture Alain Ducasse a Parigi, grano saraceno tostato e crema al caffè.

Per tutto il periodo festivo l’hotel propone l’Aperitivo Romé, un signature cocktail ispirato ai sapori italiani che unisce Averna, Campari e Gin Bombay, da gustare sulla TERRAZZA Krug per godere del meraviglioso scenario del Golfo di Napoli.

Note di bergamotto e zafferano invadono gli spazi della SPA Sisley Paris, luogo in cui gli ospiti potranno rilassarsi con un percorso sensoriale e di rigenerazione. I massaggi corpo Sisley Paris, Le Phyto-Aromatique Zen Harmony e Le Phyto-Aromatique Energisant uniscono gesti avvolgenti e fragranze preziose per restituire equilibrio, energia e serenità; mentre il tè di Natale Tea Forté accompagna il rituale con il calore e la lentezza dell’inverno.

ROMEO CHRISTMAS SEASON accompagna gli ospiti in un percorso di esperienze pensate per celebrare la magia delle Feste: Luxury Wellness Ritual, Christmas Eve Signed By Ducasse e Ducasse Welcomes The New Year raccontano il mondo ROMEO. Ogni ospite che partecipa alle iniziative in programma riceverà il panettone artigianale in edizione limitata firmato Alain Ducasse, per portare con sé il sapore delle Feste e un ricordo dell’esperienza esclusiva.