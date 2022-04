Salumeria Upnea a Cortesie per gli Ospiti Ristoranti su Real Time.

Arriva nel cuore del centro storico partenopeo il nuovo spin-off di “Cortesie per gli ospiti” dedicato ai ristoranti: la puntata che andrà in onda il 22 aprile alle ore 20.20 su Real Time (canale 31) vedrà, infatti, Salumeria Upnea tra i due ristoranti protagonisti che si sfideranno a suon di “piatti del cuore”. “Cortesie per gli ospiti Ristorante”, dunque, è il nuovo programma di Real Time che ricalca sì il format originario spostandosi, però, per i locali di tutta la penisola: le due coppie selezionate invitano i giudici nei loro rispettivi ristoranti preferiti, e alla fine di ciascuna puntata viene decretato un vincitore sulla base dei voti ottenuti in merito alla cucina e all’esperienza generale. Alla conduzione – nonché alla giuria – di questa nuova versione del format, una coppia inedita: quella formata dallo chef Roberto Valbuzzi – già noto al programma – e da Ursula Seelenbacher, tra le PR e trendsetter più autorevoli in Italia.

«Il progetto di Salumeria – racconta lo chef e socio fondatore, Luigi Crispino – nasce da un’enorme passione che ci ha portati dalla chimica alla cucina, spingendoci a ricercare il sapore dei singoli prodotti nel loro momento di apice. Un lavoro più approfondito sul giusto pezzo di carne, una selezione attenta della verdura e una scelta accurata del vino in accompagnamento ci permettono di esplorare nuovi piaceri del gusto e di evitare gli sprechi.»

“Così si fa!” recita il claim di Salumeria Upnea, ristorante/bistrot in cui l’attenzione al cibo di qualità, cucinato rispettando o rivisitando la tradizione, s’incontra con la passione per le arti.

Giorni e orari di apertura: dal lunedì alla domenica dalle ore 12,15 alle 16,15 e dalle 19 alle 23,45 (chiusi di mercoledì).

Contatti: 08119364649

