Salumeria Upnea premiata per la carta dei vini.

Durante lo scorso pomeriggio, lunedì 23 maggio, nella splendida cornice del Teatro di Corte al Palazzo Reale di Napoli, Salumeria Upnea ha ricevuto, insieme ad altri, il premio ai locali con le migliori carte di vini dalle referenze regionali, nella categoria “Pub e paninoteche”; i premiati sono stati selezionati da una giuria composta di giornalisti ed esperti del settore.

Assegnato nel corso dell’iniziativa “Campania.Wine Sustainability”, “La Campania che ama la Campania” è il riconoscimento annuale voluto dai consorzi di tutela vini Sannio, Irpinia, Vesuvio, Vitica e Salernum Vites, come attestato di gratitudine per l’impegno svolto dagli operatori dell’accoglienza e dell’ospitalità nel promuovere la cultura vitivinicola campana.

A condurre la premiazione, Veronica Maya e Luciano Pignataro, quest’ultimo anche presidente di giuria, che, a proposito di Salumeria Upnea e degli altri nove che si sono distinti nella categoria “Pub e paninoteche”, dal palco ha precisato: “Sono locali di grande qualità di materia prima e di grande qualità nella scelta sia delle birre che hanno, ovviamente, e anche dei vini”.

Ricordiamo che oltre a un menù in cui si spazia da panini artigianali a piatti della tradizione – il tutto realizzato con prodotti di altissima qualità –, l’atmosfera è un altro dei motivi che fa di Salumeria Upnea tappa obbligata per turisti, napoletani e non solo: riferimenti alla tradizione, elementi della cultura pop partenopea ed esposizioni fotografiche permanenti dialogano in armonia con lo stile industrial che caratterizza la struttura.

A seguito della pandemia da Covid-19, poi, si è fatto di necessità virtù: il vicolo antistante al bistrot è stato ampiamente riqualificato; da luogo abbandonato qual era, ora – dopo un lungo lavoro di ristrutturazione – è diventato una romantica location dove poter pranzare, cenare o semplicemente consumare un aperitivo e, al contempo, ammirare i coloratissimi murales di Michele Wuk (un Cristo con la mascherina che vigila sul distanziamento sociale; l’ultima cena e la copertina dell’album “Terra mia” di Pino Daniele).

«Il progetto di Salumeria – racconta lo chef e socio fondatore, Luigi Crispino – nasce da un’enorme passione che ci ha portati dalla chimica alla cucina, spingendoci a ricercare il sapore dei singoli prodotti nel loro momento di apice. Un lavoro più approfondito sul giusto pezzo di carne, una selezione attenta della verdura e una scelta accurata del vino in accompagnamento ci permettono di esplorare nuovi piaceri del gusto e di evitare gli sprechi.»

“Così si fa!” recita il claim di Salumeria Upnea, ristorante/bistrot in cui l’attenzione al cibo di qualità, cucinato rispettando o rivisitando la tradizione, s’incontra con la passione per le arti.

Giorni e orari di apertura: dal lunedì alla domenica dalle ore 12,15 alle 16,15 e dalle 19 alle 23,45 (chiusi di mercoledì).

Salumeria Upnea si trova in Via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 35 Napoli

Contatti: 08119364649

www.salumeriaupnea.it