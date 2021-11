Salvatore Casillo, presidente del Pastificio Liguori, riceve il prestigioso Premio Ernst & Young “L’imprenditore dell’anno” 2021.

Salvatore Casillo, Presidente del Pastificio Liguori S.p.A., con sede a Gragnano, riceve il prestigioso premio Ernst & Young “L’imprenditore dell’anno” 2021, nella categoria Food & Beverage. Motivazione: “Per l’impegno nel portare l’eccellenza italiana in tutto il mondo, tramandando una tradizione secolare, accompagnata da una forte spinta innovativa nel rispetto e la salvaguardia dell’ambiente”.

Il premio Ernst & Young è riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell’economia, dimostrando coraggio, innovazione e trasformazione in un momento storico senza precedenti. «Sono grato per questo riconoscimento, frutto della sinergia con i nostri collaboratori, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile – dichiara Casillo –. Un ringraziamento particolare va soprattutto alla mia famiglia che da sempre mi sostiene».

La cerimonia di consegna è stata ospitata presso Palazzo Mezzanotte – Borsa Italiana (Milano). Massimo Antonelli, CEO di Ernst & Young in Italia e COO di Ernst & Young Europe West, ha dichiarato: «In un momento di grande trasformazione come quello che stiamo vivendo, siamo orgogliosi di premiare e sostenere l’imprenditoria italiana che, con coraggio, resilienza e innovazione, è riuscita ad anticipare i grandi cambiamenti, influire sulla velocità dei processi di trasformazione mettendo al centro nuovi valori».

Brevi cenni sull’azienda

Il pastificio Liguori è tra i pastifici più antichi in Italia, le sue origini risalgono al 1795. L’azienda è da sempre un’eccellenza nazionale nel settore.

Elemento di produzione distintivo è il Metodo Liguori, caratterizzato dalla lenta essiccazione a basse temperature.

A coronare questo metodo di produzione secolare e dalla qualità incomparabile, frutto del know-how tramandato dai pastai gragnanesi di generazione in generazione, vi è l’utilizzo esclusivo di pregiate materie prime 100% Italiane.

Nel 1999 Liguori è già pioniere in tema di ecosostenibilità, infatti è stato il primo pastificio ad utilizzare la cogenerazione per ridurre l’inquinamento ambientale.

Nell’anno 2003 il pastificio Liguori è stato socio fondatore del Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano per poi ottenere nel 2013 il riconoscimento da parte della Comunità Europea dell’ambita certificazione I.G.P.

Dal 2008 il Pastificio Liguori è stato precursore nell’utilizzo esclusivo di grano 100% Italiano, diventando successivamente nel 2010 il primo pastificio ad utilizzare grano 100% Italiano proveniente da filiera Italiana certificata.

Nel 2018 Liguori è stato il primo pastificio ad utilizzare un pack 100% riciclabile nella carta.

Oggi Liguori è un’azienda all’avanguardia, costantemente alla ricerca dell’equilibrio tra la tradizione secolare del prodotto e l’innovazione dei processi.

Il pastificio Liguori ha abbracciato una visione di sviluppo sostenibile, investendo in azioni e progetti atti ad una costante riduzione dell’impatto ambientale: dalla produzione agli imballaggi, fino ad arrivare ai trasporti.

INVESTIMENTI & NUMERI

Il pastificio Liguori dispone di 2 stabilimenti produttivi, entrambi localizzati a Gragnano che si estendono su una superficie di 30.000 mq.

L’attuale fatturato è di 68 milioni di Euro.

Nel quinquennio 2015-2019 il pastificio Liguori ha realizzato un piano di investimenti di 23 milioni di euro per l’implementazione della potenzialità produttiva dell’azienda, restando fedele al metodo di produzione che lo contraddistingue da sempre “la lenta essicazione a basse temperature”, portando la capacità produttiva ad oltre 100.000 tonnellate.

Nel quinquennio 2020-2024, il piano di investimenti previsto è di 25 milioni di euro e riguarderà una diversificazione della capacità produttiva grazie all’introduzione di una nuova gamma di prodotti innovativi, sempre più in linea con le nuove tendenze del mercato nazionale ed internazionale. Tutti gli investimenti inoltre verranno effettuati con l’obiettivo di rendere l’azienda ancora più green.