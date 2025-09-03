San Genna’… Un Dolce per San Gennaro, i 7 finalisti

- pubblicità -

Terminata l’ultima selezione e individuati i sette finalisti, che si contenderanno il titolo del contest “San Genna’… Un Dolce per San Gennaro” by Mulino Caputo. La sfida conclusiva si svolgerà il 9 settembre, a Napoli, presso il Roof Garden Angiò del Renaissance Naples Mediterraneo. I finalisti dell’8°edizione sono: Alessandra Bernardini, aiuto pasticcere presso Dav Pastry Lab di Bergamo; Guglielmo Cavezza, titolare del Mommy Cafè di Cicciano, in provincia di Napoli; Giuseppe Cristofaro, della Pasticceria Raffaele Barbato di Frattaminore; Benedetta D’Antuono, titolare della Pasticceria Cake Art di Sorrento; Angelo Guarino, Pastry chef presso La Corte degli Dei, locanda di Palazzo Acampora, ad Agerola; Andrea Marano, pasticcere presso il Victor Lab di Riccione e Bruno Merlonghi, primo pasticciere presso Aloha Eventi di Bacoli. Ai partecipanti è stato richiesto di realizzare una monoporzione inedita, utilizzando una delle farine Mulino Caputo e un ingrediente di colore rosso (simbolo del miracolo del sangue di San Gennaro) e/o di colore giallo (in riferimento all’epiteto popolare “Faccia ‘ngialluta”), scelto tra quelli prodotti dall’azienda Santorè, specializzata nella lavorazione della frutta. Il concorso, nato per colmare un vuoto nella ricca tradizione pasticcera italiana e partenopea, nella quale mancava un dolce dedicato espressamente al Santo patrono napoletano, negli anni, ha coinvolto i pasticceri campani e di fuori regione, invitandoli ad elaborare e produrre decine di dolci ispirati alla figura di San Gennaro.

Frolle, lievitati, pasticciotti, tarte choux, pan di spagna, cake agli agrumi, babà rielaborati ad hoc, tartellette di pasta sablée, cialde di sfogliatella riccia, cake frangipane sono solo alcune delle interpretazioni che si sono sfidate in questi anni e che, il prossimo anno, torneranno a confrontarsi in un’edizione speciale che porterà in gara tutti i vincitori delle manifestazioni precedenti per decretare il “Dolce prodigioso”: il vincitore tra i vincitori.

“Siamo veramente orgogliosi dei risultati ottenuti da questo contest” ha dichiarato Antimo Caputo, Ad del Mulino “Felici del fatto che tra i concorrenti ci siano sempre più spesso giovani talenti: pasticceri capaci di infondere entusiasmo, estro e creatività e di apportare significativi elementi di innovazione.”

La giuria tecnica, composta da: Sal De Riso, Gennaro Esposito, Sabatino Sirica e Antimo Caputo, assegnerà al primo classificato, oltre al titolo, 1000 chilogrammi di farina Mulino Caputo e un assegno da mille euro.