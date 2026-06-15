San Gennà… Un Dolce per San Gennaro, la 9a edizione del contest

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Mulino Caputo, eccellenza molitoria italiana, apre ufficialmente le candidature per la nona edizione di “San Gennà… Un Dolce per San Gennaro“, il prestigioso contest che chiama a raccolta i giovani talenti della pasticceria italiana.

16 settembre Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

L’appuntamento è fissato per il 16 settembre presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, dove i maestri pasticceri si contenderanno il titolo con creazioni che omaggiano il Santo Patrono della città.

Il regolamento, ideato in collaborazione con Dieffe Comunicazione, richiede ai partecipanti la presentazione di una monoporzione inedita.

Il concorso non è solo una competizione tecnica, ma un vero laboratorio di idee, che ogni anno regala proposte originali, capaci di conquistare il palato dei napoletani e l’interesse dei numerosi visitatori che visitano la città.

Mulino Caputo e colore rosso

La sfida si gioca tanto sulla qualità che sulla creatività. È richiesto, infatti, l’utilizzo delle farine Mulino Caputo e l’inserimento di un ingrediente iconico nei colori del Santo: il rosso, evocativo del miracolo del sangue, e/o il giallo, richiamo al celebre appellativo “Faccia ‘ngialluta”.

Scadenza 10 agosto

Per ricevere il regolamento completo e partecipare alla selezione, i pasticceri interessati possono inviare una richiesta all’indirizzo: info@dfcomunicazione.it, entro e non oltre il 10 agosto

“Siamo orgogliosi di constatare come questo concorso sia cresciuto nel tempo, diventando un punto di riferimento per l’alta pasticceria nazionale,” commenta Antimo Caputo, AD di Mulino Caputo. “Il nostro obiettivo è chiaro: dare spazio ai giovani pasticceri, stimolando il loro spirito d’inventiva. Vedere tanti professionisti mettersi alla prova con entusiasmo ci conferma che investire nella creatività è la scelta giusta per il futuro del settore.”