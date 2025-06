San Gennà… Un Dolce per San Gennaro, via alle selezioni

- pubblicità -

Iniziano le selezioni per l’ottava edizione del Pastry contest targato Mulino Caputo: “San Gennà… Un Dolce per San Gennaro“.

L’evento si svolgerà a Napoli, martedì 9 settembre, presso il Roof Garden Angiò, all’undicesimo piano del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo.

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate, entro il 10 luglio, all’indirizzo info@dfcomunicazione.it, e dovranno specificare il nome della proposta, la ricetta, con l’indicazione della farina utilizzata, e una foto del dolce.

Il concorso, atteso dai maestri pasticcerie e dagli addetti ai lavori come un’occasione di confronto e di crescita professionale, è diventato un appuntamento essenziale anche per i semplici appassionati di pasticceria che, in questi anni, hanno visto moltiplicarsi le specialità dedicate a San Gennaro, che hanno ulteriormente implementato il già ricchissimo e variegato patrimonio dolciario partenopeo.

Anche grazie a questo concorso, infatti, voluto dal Mulino Caputo e ideato dalla Dieffe Comunicazione, i Maestri pasticceri fanno a gara, durante tutto l’anno, per mettere a punto dolci creati per celebrare la figura di San Gennaro, arrivando a realizzare proposte innovative ed allettanti che riscuotono l’apprezzamento dei napoletani, così come dei turisti che, sempre più numerosi, visitano la città.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver dato vita a questo contest“ ha dichiarato Antimo Caputo, ad del Mulino “Abbiamo intercettato il desiderio di festeggiare anche a tavola il nostro amato patrono e abbiamo voluto trasformare questo desiderio in un’occasione di creatività, raccogliendo adesioni non solo da Napoli ma da tutt’Italia, soprattutto da parte dei pasticceri più giovani”

“D’altra parte” aggiunge “ uno dei nostri propositi più saldi è quello di valorizzare i giovani talenti, stimolandone l’estro e l’inventiva, e il contest “San Gennà…” va esattamente in questa direzione.”

Nel regolamento si richiede la realizzazione di una monoporzione inedita, nella quale si utilizzi una delle farine Mulino Caputo, il Mulino di Napoli; un ingrediente scelto tra le referenze di Santorè, azienda irpina specializzata nella lavorazione della frutta e, in particolare delle ciliegie; si preveda la presenza di un ingrediente di colore rosso (in riferimento al miracolo del sangue del Santo) e/o di un ingrediente di colore giallo (in riferimento ad uno degli epiteti rivolti al Santo nel corso del prodigio ovvero “Faccia ‘ngialluta”).