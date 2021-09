San Gennaro a Capodimonte, visite guidate alla Cappella ridecorata da Calatrava e concerti.

Domenica 19 settembre 2021 il Museo e Real Bosco di Capodimonte festeggerà San Gennaro, patrono di Napoli, con ‘arie di festa’ che risuoneranno dallo storico organo, da poco restaurato, e visite guidate alla Cappella ridecorata da Santiago Calatrava.

Un’opera d’arte globale di un artista contemporaneo in una cappella del ‘700 che rilegge completamente lo spazio, dalle vetrate al soffitto decorato di stelle in porcellana, alle nicchie con disegni e installazioni in porcellana ispirate ai valori del Real Bosco di Capodimonte e nuovi arredi: le preziose sete di San Leucio come paramenti d’altare e vasi e candelabri in porcellana che Calatrava ha prodotto ad hoc per la cappella, realizzati durante i laboratori con gli studenti e i maestri artigiani dell’Istituto ad indirizzo raro Caselli – Real Fabbrica di Capodimonte. Opera dell’architetto e scenografo Ferdinando Sanfelice, la Chiesa fu costruita nel 1745 per volere di Carlo di Borbone, come recita la vecchia iscrizione di marmo che campeggia sulla facciata d’ingresso. destinata a parrocchia nel 1776 della “gente campereccia e dedita a lavori”. A questa rilettura in chiave contemporanea dello spazio sacro si aggiunge la musica come forma di spiritualità, con il restauro dell’antico organo “Giovanni e Pietro Petillo”, dal quale domenica 19 settembre risuoneranno le note di Mozart, Schubert e Bach. Esibizione musicale a cura di MusiCapodimonte: Vittorio Cataldi (organo), Annamaria Giannetti (voce soprano).

Vittorio Cataldi: polistrumentista (violino, pianoforte, fisarmonica, organo), compositore e arrangiatore, ha collaborato con numerosi registi (Benedetto Casillo, Gigi Savoia, Paolo Spezzaferri, Nello Mascia) per le musiche di scena. Ha registrato per la Rai, suonando l’organo nell’orchestra de ‘La Gatta Cenerentola’ per la regia di Roberto De Simone.

Annamaria Giannetti: soprano lirico, ha al suo attivo numerosi concerti soprattutto a Londra, dove ha risieduto per vari anni. Il suo repertorio spazia dalle arie d’opera, d’operetta fino al repertorio classico napoletano.

Visite guidate a pagamento a cura di Coopculture, max 12 partecipanti per gruppo

orari 10.30, 11.30, 12.30

per info www.coopculture.it/it/poi/museo-e-real-bosco-di-capodimonte/ e capodimonte.gov.it; per prenotazioni scrivere a edu@coopculture.it

Ingresso gratuito alla Chiesa con green pass dalle ore 10.00 alle 16.00 (portare con sé anche un valido documento di identità)