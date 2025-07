San Marzano Land, lunedì 21 ad Acerra

- pubblicità -

Lunedì 21 luglio ad Acerra si terrà San Marzano Land, l’evento che inaugura la stagione di raccolta del pomodoro San Marzano, simbolo d’eccellenza della Campania nel mondo. Promosso dal Gruppo Nolano in collaborazione con l’Associazione Culturando, l’iniziativa unisce agricoltura, cultura, sostenibilità e alta cucina per valorizzare uno dei prodotti più iconici del patrimonio agroalimentare italiano.

L’appuntamento si aprirà con una visita guidata immersiva tra i campi di pomodoro San Marzano dell’azienda Nolano, situati nell’Agro acerrano, territorio oggi rinato grazie a importanti interventi di bonifica e rilancio agricolo.

“La nostra cooperativa è una delle principali realtà conferitrici di pomodoro San Marzano, producendo ogni anno tra il 20% e il 30% del volume complessivo a seconda delle rese di stagione” spiega Dario Nolano, terza generazione alla guida dell’impresa familiare e presidente della Cooperativa Avvenire “San Marzano Land è un tributo a questo prodotto straordinario e agli agricoltori che ne custodiscono con dedizione la filiera. Celebriamo l’inizio della raccolta con l’orgoglio di chi lavora ogni giorno per garantire qualità, tracciabilità e rispetto della terra.”

Il progetto Nolano Srl, nato da un recente processo di integrazione verticale, non si limita più alla sola coltivazione: cura anche trasformazione e distribuzione del pomodoro San Marzano DOP, oggi esportato dall’azienda in oltre 35 Paesi nel mondo.

“Abbiamo voluto costruire un evento che non celebrasse solo il prodotto, ma anche e soprattutto le persone che lo rendono possibile – spiega Claudio Esposito, co-fondatore e direttore commerciale di Nolano Srl – San Marzano Land nasce dall’idea di dare voce a tutta la filiera, dal campo alla cucina, passando per chi tutela, studia, racconta e difende questo patrimonio. Crediamo che oggi più che mai sia necessario ricostruire un dialogo autentico tra cittadini, produttori e istituzioni, per promuovere una consapevolezza collettiva sul valore del Pomodoro San Marzano DOP e dell’intera filiera corta. Solo così possiamo difendere questa eccellenza dalla contraffazione, rafforzare il legame con il territorio e immaginare un futuro agricolo etico, sostenibile e condiviso”.

Una serata di approfondimenti, sapori e ospiti d’eccellenza.

La seconda parte dell’evento si terrà presso la suggestiva Tenuta Luis ad Acerra, dove prenderanno vita i “San Marzano Talks”: conversazioni di alto profilo con personalità del mondo istituzionale, scientifico e gastronomico moderati da Stefania Sirignano.

Tra i protagonisti:

Franco Pepe , considerato uno dei migliori maestri pizzaioli al mondo;

, considerato uno dei migliori maestri pizzaioli al mondo; Cristian Gadau , fondatore di The Best Chef e The Best Pizza Awards;

, fondatore di The Best Chef e The Best Pizza Awards; Patrizia Spigno , ricercatrice e presidente di Slow Food Campania;

, ricercatrice e presidente di Slow Food Campania; Pino Coletti , fondatore della piattaforma Authentico contro l’Italian Sounding;

, fondatore della piattaforma Authentico contro l’Italian Sounding; Tommaso Esposito , medico e giornalista gastronomico;

, medico e giornalista gastronomico; Tommaso Romano , presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP;

, presidente del Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP; Flora Della Valle , dirigente regionale per la Competitività e le Filiere Agroalimentari;

, dirigente regionale per la Competitività e le Filiere Agroalimentari; rappresentanti istituzionali del Comune di Acerra.

Spazio anche ai cooking show, alle degustazioni ed alla sensibilizzazione contro il falso Made in Italy. In collaborazione con The Best Pizza Awards, protagonista sarà la creatività in cucina con degustazioni e showcooking curati da maestri pizzaioli di fama internazionale, come:

Amalia Costantini (Mater, Fiano Romano);

(Mater, Fiano Romano); Antonio Cavoto (Mangia Pizza, Amsterdam);

(Mangia Pizza, Amsterdam); Giovanni Senese (Pizzeria Senese, Sanremo);

(Pizzeria Senese, Sanremo); I vari Pizza Resident come Nino Pannella (pizzeria omonima ad Acerra, 2 spicchi Gambero Rosso); Fabio Ciano, icona della pizza parigina; Enzo Bastelli (Basta Pizzeria, Nola, 2 spicchi Gambero Rosso).

Non mancheranno momenti di intrattenimento interattivo, tra cui:

il Bloody Mary Bar con finger food a tema San Marzano;

il gioco “Against Fake San Marzano”, per sensibilizzare contro la contraffazione;

una Zona Social dedicata a contenuti digitali e interviste con ospiti.

Numerosi anche i content creator presenti che condivideranno le esperienze e i sapori legati al pomodoro San Marzano. Tra i tanti, infatti, ci saranno Edu Lavandeira, Alex Campisi (Pizza Labo), Sofia Milani, Gabriel Reboul (Pizza Gabriel), Malati di Pizza, Fabio Amato (La cucina di Fabiuccio) ed Emanuela De Rosa.

Un evento unico nel suo genere che punta a promuovere e a celebrare il pomodoro San Marzano, il re dei pomodori, in tutte le sue sfaccettature.