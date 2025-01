San Valentino a Napoli: il Parker’s diventa protagonista dell’amore

Il Grand Hotel Parker’s, iconico 5 stelle di Napoli, accoglie gli innamorati in un’atmosfera senza tempo. Fondato nel 1870, è oggi guidato dalla famiglia Avallone da tre generazioni, custodendo con eleganza la tradizione dell’ospitalità partenopea. Tra le esperienze esclusive, “Vedi Napoli… e t’innamori!”, incarna l’eleganza e il fascino senza tempo del Grand Hotel Parker’s. Un soggiorno in camera o suite, una cena raffinata sulla panoramica Bidder Terrace con un menu d’autore e, al mattino, una colazione d’eccezione con vista sul Golfo, per un risveglio che lascia il segno. Per gli amanti dell’alta cucina, “Amore tra le stelle”, offre un’esperienza senza pari: un soggiorno esclusivo arricchito da una cena stellata al George Restaurant, eccellenza della gastronomia napoletana insignita di due stelle Michelin e guidata dal talento dello chef Domenico Candela. A completare il tutto, una colazione raffinata al Bidder Terrace all-day dining, per iniziare la giornata con gusto ed eleganza. Chi cerca la massima intimità trova nel “Il tuo nido d’amore” un soggiorno in un’elegante camera o suite dove gustare una cena privata servita direttamente in camera, seguita da una colazione per un risveglio dolce e romantico. Le esperienze gastronomiche, come ogni servizio del Grand Hotel Parker’s, sono accessibili anche senza pernottamento, con i nostri outlet che, durante tutto l’anno, accolgono gli esterni in un ambiente raffinato e d’eccellenza. Il menu esclusivo del Bidder Terrace All-Day Dining, al prezzo di 160€ per persona con bevande, offre una selezione di piatti raffinati e straordinari come polpo affumicato con salsa barbecue alla papaya, millefoglie di patate rosse e olio al basilico; darna di ricciola con salsa di fagioli rossi, chips di riso al nero di seppia e zabaione salato allo champagne, e una mousse al cioccolato con gianduia, caramello e frutto della passione L’esperienza fine dining al George Restaurant si esprime attraverso un menu à la carte con creazioni d’autore come “Da Nord a Sud”, gnocchi di friarielli soffiati con zabaione di uova di pesce, tartufi di mare e yuzu al naturale; “Colui che viaggia”, germano reale in due servizi con petto marinato all’estratto di uva fragola, cicoria con tapenade di olive nere caiazzane e jus profumato alle fave di cacao, seguito dalla coscia in salsa barbecue di uva fragola; “Opéra”, un dessert raffinato con cremoso al cioccolato Kalingo 65%, mousse di specialty coffee e sorbetto al Campari. A questo link il menù del George Restaurant.