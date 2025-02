San Valentino al Magnolia

- pubblicità -

Si sa che l’amore, la seduzione e il desiderio di rendere felice chi si ama passano anche per il cibo. Profumi, luci, allestimento, musica, piatti raffinati e drink ricercati: tutto contribuisce a creare l’atmosfera perfetta. Quest’anno San Valentino cade di venerdì e, come sempre, chef, pasticceri e ristoratori si preparano a offrire un’esperienza romantica e suggestiva, curata nei minimi dettagli.

Ma come sorprendere la propria metà con qualcosa di davvero speciale? A Napoli, nel cuore di Chiaia, Il Magnolia si conferma ancora una volta un centro nevralgico del benessere e dell’ospitalità.

Questo spazio multifunzionale celebra l’amore in tutte le sue forme: dalla cucina giapponese di Otoro 81 a quella italiana dello chef Chirico, dai cocktail a tema fino ai percorsi benessere. Che si tratti di appassionati di mixology, amanti della cucina nippo-brasiliana, cultori del relax o estimatori della tradizione culinaria italiana, Il Magnolia è perfetto per ogni momento, come cita il claim. Un luogo moderno dal fascino antico, infatti la struttura sorge sulle antiche Terme Gauthier, acque terapeutiche che oggi rivivono nuova linfa con la moderna e i percorsi benessere alternativi. Per gli amanti del buon cibo e del bere di qualità, l’area Lounge Restaurant è la scelta ideale.

A guidare la brigata di cucina è lo chef Antonio Chirico, che per l’occasione ha creato il menu lounge e il menu restaurant. Qui si può scegliere tra un menù più informale, con sfiziosità e panini gourmet, oppure optare per una cena elegante e raffinata con piatti ricercati, come il tonno scottato all’aceto di mele con puntarelle alla romana e yogurt, o la celebre mescafrancesca ai frutti di mare con fagioli cannellini e ‘nduja. Per concludere in dolcezza, imperdibile il Dolce Amore: un dessert a forma di cuore con crema leggera alla vaniglia, frutti di bosco e glassa al cioccolato bianco.

Gli appassionati della cucina fusion troveranno il loro paradiso da Otoro81, dove lo chef Ignatio Ito Hidemasa li accoglierà con il suo menù, pensato per stupire gli innamorati: harumaki e involtini di pasta fillo con verdure di stagione, foglia di capperi e mayo giapponese. E ancora, merluzzo cremoso in tempura, cremoso di mazzancolle e tartufo, per poi arrivare a un tripudio di tartare di salmone, sashimi, nigiri & roll’s, riso al salto o noodles. Anche qui, il finale perfetto è il Dolce Amore. Per chi desidera un’esperienza sensoriale anche nel bicchiere, l’area loungebar propone un autentico elisir d’amore. Il bartender Sandro Scotti ha ideato un cocktail speciale, un mix seducente a base di estratto di karkadè, cordiale di rosa damascena, gin infuso alla rosa e agrumi mix. Il suo intenso colore rubino aggiunge un tocco di sensualità a un drink tutto da scoprire. Infine, per chi vuole regalare un’esperienza di puro relax, perché non scegliere una Gift Card Magnolia Thermal Spa? Un regalo da fare a San Valentino e da programmare in qualsiasi momento. È possibile personalizzare il percorso per rendere ogni momento davvero indimenticabile. Inoltre, la struttura dispone di eleganti camere arredate con cura, perfette per un soggiorno all’insegna del benessere e della magia, anche a San Valentino.