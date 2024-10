ScottoJonno e Sustànza x EDIT Napoli

- pubblicità -

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre il cafè, bistrot e cocktail bar napoletano ScottoJonno ospiterà due appuntamenti della sesta edizione di EDIT Napoli, la fiera del design editoriale e d’autore. Manifestazione, quest’ultima, che si sta affermando sempre più nel campo del design contemporaneo, grazie alle illuminanti idee di artigiani, creativi e di produttori internazionali.

Venerdì 11, da ScottoJonno andrà in scena un pranzo, in cui gli ospiti potranno assaggiare il lavoro di ricerca dello chef Marco Ambrosino e del pastry chef Federico Andreini per il bistrot ScottoJonno e per il ristorante gastronomico Sustànza. Sabato 12, invece, alla sera, il cocktail bar accoglierà il pubblico della manifestazione con una drink list dedicata, curata dal nuovo bar manager Mirko Lamagna.

“Siamo onorati ed entusiasti di poter legare il nostro lavoro a quello di EDIT Napoli, evento che ha il merito di portare ogni anno in città artisti da tutto il mondo” ha dichiarato la proprietà Luca Iannuzzi.

“Anche la cucina è, a suo modo, un’arte, e sta noi chef interpretare gli ingredienti come i colori di un quadro o come gli elementi di una scultura” ha aggiunto lo chef Marco Ambrosino.