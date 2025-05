Semaine franco-napolitaine, il contest sul babà al Romeo Tange Napoli

- pubblicità -

ROMEO Tange Napoli, partner ufficiale scelto dal Consolato di Francia a Napoli per La semaine franco-napolitaine 2025, ha ospitato ieri, martedì 27 maggio 2025, negli spazi di Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, la finale della competizione culinaria che ha animato l’intera manifestazione.

Dal 26 al 30 maggio 2025, Napoli ospita una nuova edizione de La semaine franco-napolitaine, l’appuntamento annuale promosso dal Consolato Generale di Francia a Napoli e dal Comune di Napoli, che celebra il dialogo tra culture attraverso la cucina, il savoir-faire e l’incontro tra la tradizione gastronomica francese e quella partenopea.

Il concorso, co-ideato da Alba Pezone (Consulente Hospitality, ⁠autrice di libri di cucina e viaggi, Chef) e che ha coinvolto gli studenti delle scuole alberghiere di Napoli e provincia chiamati a ideare e presentare la propria interpretazione di un babà franco-napoletano, ha visto brillare Salvatore Grimaldi dell’Istituto Isabella d’Este Caracciolo in un connubio tra tradizione e innovazione e capacità di espressione, talento, tecnica e creatività.

Il vincitore del concorso si è aggiudicato una masterclass esclusiva tenuta dall’Executive Chef di Il Ristorante Alain Ducasse Napoli nella scuola del vincitore, e volumi di cucina curati dallo chef Alain Ducasse.

Per l’occasione, è arrivato appositamente da Monaco per conto di Alain Ducasse, Sandro Micheli – Executive Chef Pasticcere del ristorante Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris – che ha presieduto la giuria.

I finalisti, selezionati da una commissione composta da esperti gastronomici, con Micheli in qualità di presidente e la partecipazione dell’Assessore ai Giovani del Comune di Napoli Chiara Marciani, il Maître Patissier di San Giorgio a Cremano Sabatino Sirica, la giornalista Emanuela Sorrentino, Alessandro Lucassino e Francesco Citterio, rispettivamente Executive Chef di Il Ristorante Alain Ducasse Napoli e Chef Corporate della ROMEO Collection, e Alba Pezone, si sono confrontati in una prova dal vivo presso Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, preparando un babà franco-napoletano da sottoporre alla valutazione.

L’evento ha rappresentato anche un’occasione per riaffermare l’impegno della città nel promuovere un futuro etico e professionale per le nuove generazioni. Attraverso un autentico proselitismo culturale e formativo, il progetto si propone di avvicinare i giovani al mondo dell’hôtellerie e dell’alta cucina, stimolando in loro curiosità, dedizione e desiderio di crescita. In questo contesto, ROMEO Tange Napoli si conferma interprete della cultura e della tradizione, mettendo le proprie competenze al servizio del sapere.

L’iniziativa si inserisce così in un percorso più ampio di valorizzazione dei talenti e del patrimonio culturale, contribuendo a rafforzare il ruolo di Napoli come crocevia di cultura gastronomica, formazione e ospitalità di alto livello.