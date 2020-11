Seminari sul turismo in tempo di crisi a cura della Camera di Commercio.

Le Camere di Commercio di Salerno, Napoli e Caserta, con il coordinamento di Unioncamere Campania e in collaborazione con l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) organizza un ciclo di webinar per accompagnare le imprese del turismo verso l’adozione di soluzioni per meglio affrontare la crisi che sta subendo il comparto e individure percorsi di crescita.

Le date dei webinar:

Martedì 3 novembre ore 15,00 – 16,30 “Come gestire la crisi per tornare a far business”

Martedì 10 novembre ore 15,00 – 16,30 “Come ottimizzare la relazione tra turismo e web”

Lunedì 16 novembre ore 15,00 – 16,30 “L’accoglienza del futuro: dai super traveller alle smart destination”

Lunedì 23 novembre ore 15,00 – 16,30 “Turismo no stop: come potenziare le proprie strategie per ampliare l’offerta verso nuovi target”

Per saperne di più consulta la scheda tecnica allegata.

Nel file “Programma e collegamenti” sono disponibili i link per l’iscrizione al primo (3/11) e al secondo (10/11) oltre al vademecum per utilizzare la piattaforma Zoom e la liberatoria/autorizzazione per la privacy.

