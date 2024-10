Show & Food al Castello a Caivano

- pubblicità -

L’Associazione “Caivano Legalitaria” organizza il primo street food a Caivano, denominato “Show & Food al Castello”.

La missione della nostra Associazione è quella di riportare dignità tra la gente di Caivano, specialmente dopo i fatti di cronaca che ancora oggi continuano a susseguirsi.

Problemi e degrado sociale attanagliano la nostra città, sono fenomeni tangibili e oggettivi che nessuno potrà mai negare o nascondere ma è indubbia però la cattiva comunicazione messa in atto da quei pochi attori che lucrano e tutelano i propri interessi sull’immagine deviata e distorta affibbiata ad un’intera comunità.

Così dalla primavera scorsa il Presidente di Caivano Legalitaria Giuseppe Libertino insieme al Direttore di Minformo Mario Abenante da caivanesi doc decidono di usare tutto il loro know how e di metterlo al servizio della collettività, tentando di fare controinformazione raccontando ed evidenziando le bellezze, la storia, la cultura e le eccellenze caivanesi, promuovendole e facendole conoscere a chi finora su Caivano menziona solo l’esistenza della criminalità organizzata.

In continuità con quanto finora proposto, l’Associazione “Caivano Legalitaria” organizza il primo Street Food della storia caivanese che si terrà nei giorni 12 e 13 ottobre in Piazza Cesare Battisti ed è denominato “Show & Food al Castello”: vedrà la partecipazione di dodici attività di somministrazione cibi e bevande, provenienti da tutto il meridione d’Italia, presiedere all’evento, ognuna col proprio food truck, adibito alla vendita dei propri prodotti tipici.

Ogni serata dell’evento sarà allietata dalle esibizioni delle varie associazioni del territorio nonché da musica con DJ set e terminerà con una performance di cabaret. Sabato 12 ottobre si esibiranno sul palco il quartetto maschile dei “Vico Alleria” e domenica 13 ottobre si esibirà il quartetto degli “Snap mini Show” con Ciro Ceruti e Antonio D’Ausilio.

L’evento organizzato dall’Associazione Caivano Legalitaria vuole offrire un messaggio chiarissimo. A Caivano è possibile creare un’offerta culturale alternativa a tutto quanto già visto negli anni, a partire dal modus operandi degli organizzatori e dalla nomenclatura dei supporters che oggi vedono Caivano come un’opportunità di lancio per i propri investimenti e non come una periferia degradata.

L’Associazione Caivano Legalitaria ha scelto il tema street food per l’evento in questione perché, come già dichiarato dal duo Libertino-Abenante nel format televisivo dedicato al centro storico di Caivano, si vogliono immaginare quella piazza e quelle stradine del centro come un borgo dedicato al food e alla movida, ipotizzando un centro storico con ZTL, interamente dedicato al passaggio pedonale con ogni locale commerciale adibito ad attività enogastronomiche e trasformarlo in una meta ambita da giovani e meno giovani per passare le proprie serate in compagnia.

Intanto l’Associazione Caivano Legalitaria si augura di trascorrere il prossimo week end in compagnia dei propri concittadini in Piazza Cesare Battisti degustando ottimi panini, pizze e bevande e immaginando un bel futuro enogastronomico all’ombra del castello.

Si ringraziano tutti quanti hanno potuto rendere possibile tale manifestazione, in particolare il nostro Media Food Partner che rappresenta il vero cuore pulsante dell’organizzazione Meeto Pizza & C., partendo dai main sponsor Grens e Mennillo Giannotti e Partners insieme a tutti gli altri sponsor e ai media partners Minformo TV che curerà e seguirà le due serate dal punto di vista televisivo e Amato Service per il supporto logistico dell’evento.