SideBeer Tour #5 Campania, turismo e birra in Campania.

Con l’estate ormai alle porte, si attende l’arrivo del caldo e del riposo. Quale miglior momento per gustarsi una bella birra rinfrescante? Meglio se artigianale e italiana.

Riparte il SideBeer Tour, giunto alla sua quinta edizione, dedicata alla Regione Campania.

L’ iniziativa volta a promuovere il turismo birraio in Italia. Due appassionati di birra girano il Belpaese a bordo di un sidecar, rigorosamente italiano, alla scoperta di birrifici, birrai e territori.

Il progetto, nato durante la pandemia, è volto a raccontare le storie che si celano dietro gli oltre 1000 birrifici italiani diffusi in tutto il territorio.

La birra artigianale ben si presta ad abbinamenti territoriali. Storie di paesaggi e persone, di idee e birre. Un patrimonio umano e ambientale che merita un giusto racconto e può diventare meta turistica. Festival, sagre, birrifici e ristoranti dedicati alla bevanda di Cerere sono l’oggetto della caccia al tesoro.

La regola è una: il pilota non beve alcol fino a sera, quando parcheggia e non dovrà più guidare. Don’t Drink and Drive.

Dall’1 al 4 Giugno 2023 il SideBeer Tour attraverserà la Campania, giungendo nella capitale partenopea per l’inaugurazione della ”Campania Beer Expo – Salone Regionale della Birra Artigianale”. La manifestazione si terrà il 5 e 6 giugno 2023 presso il MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Turismo della birra. Sono in crescita gli appassionati che viaggiano alla scoperta delle produzioni locali. Se sono noti i numeri dell’indotto generato dal turismo enogastronomico così come sono molte le proposte turistiche legate al mondo del vino e dei prodotti tipici, non si può ancora dire la stessa cosa per ciò che concerne la birra. È solo questione di tempo perché l’Italia non è certo priva di interesse visto che è il quinto paese europeo come numero di micro-birrifici dopo Regno Unito, Germania, Francia e Svizzera così come non mancano i pub ed i festival della birra organizzati lungo tutto lo stivale. Si tratta, probabilmente di valorizzare le potenzialità per proporre offerte organizzate di turismo della birra.

Gli sponsor del progetto sono il Consorzio Birra Italiana, ente che promuove la birra artigianale da filiera agricola italiana, e Partenocraft, il primo distributore di birra artigianale in Italia.

https://linktr.ee/sidebeertour