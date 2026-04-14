Slow Food Campi Flegrei, A lezioni di cucina a Giugliano

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Valorizzare la tradizione gastronomica e i prodotti del territorio flegreo attraverso la cucina. Con questo obiettivo la Condotta Slow Food Campi Flegrei ha ideato il format “A lezioni di cucina”, un ciclo di quattro incontri guidati dalla chef Gena Iodice del ristorante pizzeria La Marchesella, dal 23 marzo al 25 maggio 2026, situato a Giugliano in Campania, in via Marchesella.

Le lezioni sono strutturate come veri momenti di formazione gastronomica dedicati ai prodotti e alle tradizioni culinarie del territorio. Ogni incontro prevede una prima parte teorica dedicata alle materie prime e alla cultura gastronomica locale, seguita dalla dimostrazione pratica della chef insieme alle allieve e agli studenti della “classe”. Al termine dello show cooking i partecipanti si ritrovano a degustare insieme alla chef i piatti preparati durante la lezione, accompagnati da vini del territorio.

Il calendario (l’orario va dalle 18 alle 20) è iniziato il 23 marzo 2026 con l’appuntamento dedicato alla “Pasta fresca: dal grano alla tavola”; il 20 aprile 2026 sarà il turno dell’evento su “I piatti della domenica: ragù napoletano e genovese”, con un piccolo focus a proposito della lardiata, non a caso piatto forte, cavallo di battaglia sia tra i primi di pasta coi mezzanelli nel menu, sia tra le pizze come topping alla Marchesella; l’11 maggio 2026 tocca al tema del “Pesce azzurro: dai crudi ai fritti”; chiusura in bellezza e dolcezza il 25 maggio 2026 con l’incontro dal titolo “Il cibo degli dei: a lezione di cioccolato”.

La chef Gena Iodice è custode di una lunga tradizione gastronomica familiare. Alla guida della storica trattoria Fenesta Verde, fondata dai nonni nel 1948, e del ristorante La Marchesella di Giugliano in Campania in via Marchesella, porta avanti una cucina profondamente legata al territorio e alla filosofia Slow Food, valorizzando ricette della tradizione e ingredienti selezionati, il che le ha fatto guadagnare la coccinella e l’ingresso nei nell’Alleanza dei cuochi Slow Food.

Il corso completo (quattro incontri) costa 160 euro per i soci Slow Food, 160 euro per gli under 30 non soci con tessera Slow Food inclusa e 185 euro per gli over 30 non soci con tessera inclusa. È possibile partecipare anche alle singole lezioni: 45 euro per i soci Slow Food e 55 euro per i non soci.

Per informazioni e iscrizioni: campiflegrei@network.slowfood.it oppure WhatsApp 347 750 8516.

La Condotta Slow Food Campi Flegrei promuove iniziative dedicate alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione delle produzioni locali, diffondendo la cultura del cibo “buono, pulito e giusto”, principio fondante del movimento Slow Food.