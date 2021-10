Sofficini, al via la consumer promo “In giro per l’Italia con Carletto”: in palio 2000 Monopoly in edizione limitata firmati dal Camaleonte.

Irriverente, showman e da oggi anche turista: Carletto, il camaleonte più goloso e istrionico dell’universo, torna protagonista della nuova consumer promo Sofficini “In giro per l’Italia con Carletto”, on air in tv da domenica 3 ottobre.

Il nuovo concorso dà la possibilità di vincere, acquistando qualsiasi prodotto Sofficini Findus (comprese le pizze “La Sofficiosa” e “La Piccoletta”), uno dei 2000 Monopoly Edizione Carletto in palio, firmati dal Camaleonte per un’edizione speciale ed esclusiva. Monopoly e Sofficini si uniscono per diventare alleati di divertentissime serate e momenti in famiglia. Le caselle dell’iconico gioco da tavola più famoso del mondo, protagonista dal 1935 ad oggi di tante serate e bei ricordi da vivere in famiglia, ma anche di gare agguerrite tra amici, diventano le tappe del viaggio di Carletto nelle principali città italiane. Da Palermo a Napoli, passando per Roma, Firenze fino ad arrivare a Milano e a Venezia, il camaleonte Carletto affronterà un tour pieno di imprevisti e andrà alla scoperta delle bellezze dello Stivale chiamando tutti i golosi a raccolta per una sfida all’ultimo…Sofficino!

COME PARTECIPARE AL CONCORSO

Provare a vincere è molto semplice e richiede pochi passaggi: fino al 31 marzo 2022 basterà acquistare almeno un prodotto della linea Sofficini Findus, comprese le pizze “La Sofficiosa” e “La Piccoletta”, inserire i dati richiesti nella sezione dedicata sul sito della promo e scoprire subito se si è vinto uno dei 2000 Monopoly Edizione Speciale Carletto.

LA COMUNICAZIONE A SUPPORTO

La consumer promo “In giro per l’Italia con Carletto” è supportata da azioni su più canali di comunicazione, partendo da uno spot tv on air da domenica 3 ottobre. Inoltre, dall’11 al 24 ottobre, il concorso vivrà su maxi affissioni nelle città di Roma, Firenze e Napoli, che vedranno Carletto vestire i panni rispettivamente di un centurione, di Dante e di un pizzaiolo. Infine, il concorso verrà comunicato anche sulle confezioni dei Sofficini, attraverso diverse attività digital, social, e si rifletterà anche con un’attivazione dedicata sull’Hasbro Community, con l’obiettivo di ingaggiare la grande community degli amanti dei giochi e giocattoli Hasbro.

Info legali del Concorso – Regolamento

https://www.seratasofficini.it/_common/pdf/regolamento.pdf

Nome Concorso: In giro per l’Italia con Carletto

Periodo di Svolgimento: dal 01/08/2021 al 31/03/2022 con eventuale estrazione dei premi residui/non assegnati della fase Instant Win entro il 30/04/2022

Numero premi: N° 2.000 Monopoly Edizione Speciale Carletto del valore stimato di Euro 24,50 cad. iva escl, per un totale stimato di Euro 49.000,00 iva escl

Montepremi: Euro 49.000,00 iva escl.