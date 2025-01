Sommelier, corso a Villa Vazia a Torregaveta

- pubblicità -

Villa Vazia, storica e affascinante location situata a Torregaveta (Bacoli), è pronta ad accogliere gli appassionati di enogastronomia con un evento unico: un mini corso dedicato all’abbinamento Cibo/Vino, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (Ais). L’iniziativa, che si terrà a partire dal 5 febbraio, prevede sei appuntamenti imperdibili in cui gli ospiti avranno l’opportunità di esplorare la fusione tra la cucina e le migliori etichette vitivinicole della regione Campania.

Ogni incontro sarà un viaggio esperienziale che abbinerà il fascino del show cooking con l’approfondimento delle tecniche di abbinamento, presentando sei rinomate etichette vitivinicole scelte con cura, direttamente dai produttori locali, che saranno presenti ad ogni appuntamento. I partecipanti avranno la possibilità di immergersi nel mondo del vino grazie agli esperti sommelier dell’Ais, che guideranno il corso con passione e professionalità.

Il programma del mini corso si articolerà in sei incontri, che si terranno ogni mercoledì alle ore 20:45, a partire dal 5 febbraio, presso Villa Vazia. L’ultimo incontro, in programma verso la fine di marzo, prevede una visita esclusiva in azienda, per un’esperienza ancora più immersiva e completa.

Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione Ais, certificando l’esperienza e la formazione acquisita in materia di abbinamento cibo e vino.

Dettagli dell’evento:

Quando: ogni mercoledì dal 5 febbraio al 5 marzo, evento finale entro la fine di marzo

ogni mercoledì dal 5 febbraio al 5 marzo, evento finale entro la fine di marzo Dove: Villa Vazia, Piazzale Servilio Vatia 8, 80070 Bacoli (NA)

Villa Vazia, Piazzale Servilio Vatia 8, 80070 Bacoli (NA) Partecipazione: Mini corso Ais in abbinamento Cibo/Vino

Mini corso Ais in abbinamento Cibo/Vino Organizzazione: Sole Group, St Emotion con la collaborazione di Tommaso Luongo, Ais Campania

Sole Group, St Emotion con la collaborazione di Tommaso Luongo, Ais Campania Infoline: 320 1513845

Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti del vino e della gastronomia campana, in un contesto suggestivo e ricco di storia. Non perdere questa esperienza unica a Villa Vazia!