Sophia Loren, festa nei ristoranti dedicati

- pubblicità -

Per celebrare il novantesimo compleanno dell’attrice italiana più famosa di sempre, i

ristoranti a lei dedicati hanno organizzato, delle attività speciali volte a festeggiare questa ricorrenza speciale.

Da oggi, tutti i clienti del ristorante di Milano, potranno degustare in esclusiva i sorbetti limone ‘made in Capri’ realizzati da ‘Bar Grotta Azzurra Capri’, la famosissima gelateria artigianale, presente a Capri dal 1970, meta obbligata di tutti i buongustai in arrivo sull’isola.

Inoltre, il 20 settembre, giorno del compleanno della Signora Loren, a tutti coloro che si uniranno alle celebrazioni, nei ristoranti di Firenze, Milano, Bari e Roma (Aeroporto di Fiumicino – Terminal 1) verrà offerto un calice di bollicine. Questa operazione verrà realizzata in collaborazione con 3 partner d’eccezione: Dac, Villa Sandi e Prinz.

Il 20 settembre presso il ristorante di Milano, si terrà un pranzo con celebrities, talents e giornalisti.

La proprietà e i team di tutti i ristoranti colgono l’occasione per fare i loro migliori auguri alla Signora Loren.

#happybirthdaysophia

Sophia Loren Restaurant

Via dei Brunelleschi, 11

Firenze

Via Cantù, 3

Milano

Via G. Fanelli 285/10

Bari

Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci

Food Court – Terminal 1

Roma Fiumicino

The Heritage Woo Cheong Pawn Shop

60A-66 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong