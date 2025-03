Sorì al Pizza Expo di Las Vegas

- pubblicità -

Sorì attraversa l’oceano e si prepara a conquistare il pubblico statunitense. L’azienda casearia di Teano torna all’International Pizza Expo, la fiera di Las Vegas che, da oltre quarant’anni, è la destinazione di riferimento per i professionisti della pizza di tutto il mondo. Pizza sempre più al centro dell’attenzione, grazie a numeri da capogiro che parlano di un fatturato mondiale che si aggira intorno ai 160 miliardi di dollari, di cui oltre 45 miliardi solo negli States, in testa per consumo pro capite.

Dopo il grande successo della recente partecipazione a Identità Milano 2025, che ha visto Sorì in dialogo con un team di grandi pizzaioli dall’Italia e dal mondo, l’azienda della famiglia Sorrentino torna al Las Vegas Convention Center con il proprio stand (West Hall – Stand 2269) dal 25 al 27 marzo. Un prestigioso teatro dedicato al meglio dell’arte della pizza che vedrà i prodotti dell’azienda al centro delle creazioni di Franco Pepe, grande ospite dello stand. Inoltre i prodotti Sorì conquistano un posto in prima fila in tutte le scuole AVPN, l’Associazione Verace Pizza Napoletana che da oltre quarant’anni tutela e valorizza l’eccellenza della pizza con oltre 1.100 pizzerie in tutto il mondo.

“La nostra partecipazione all’International Pizza Expo conferma l’interesse crescente verso i nostri prodotti anche oltreoceano – spiega Antonello Sorrentino, al timone di Sorì – Gli Stati Uniti rappresentano al contempo una sfida e una grande opportunità che intendiamo cogliere nel migliore dei modi. Vogliamo far conoscere l’autenticità delle produzioni Sorì, raccontando il nostro territorio e la tradizione di famiglia a un pubblico esigente come quello statunitense, in grado di apprezzare la storia e la qualità dei nostri prodotti, valorizzati al meglio dalla maestria e dagli abbinamenti realizzati da Franco Pepe”.



Il maestro pizzaiolo di Caiazzo sarà infatti uno degli special guest della manifestazione, insieme ad altri grandi nomi dell’arte bianca come Tony Gemignani, Mike Bausch, Michael Androw, David Scott Peters, Laura Meyer e Leah Scurto. Un parterre di grandi ospiti che racconteranno tutti gli aspetti della pizza, dalla fermentazione ai topping, dallo sviluppo del menu alle strategie di business e innovazione nel settore. Il tutto per un programma di oltre 60 appuntamenti tra seminari, workshop, cooking class e approfondimenti, che vedranno la partecipazione di pizzaioli, manager e imprenditori di successo del mondo della pizza. Questa partecipazione rappresenta un ulteriore passo per consolidare il posizionamento del nome Sorì negli Usa e a livello internazionale, portando avanti una tradizione d’eccellenza che dura da oltre 150 anni.