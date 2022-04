‘Sorrento Roads’ by 1000 Miglia: i temi del Turismo e del PNRR alla Tavola Rotonda di BPER Banca.

Si è tenuta ieri pomeriggio a Sorrento, nella Sala Consiliare del Comune, la Tavola Rotonda “Aspettando la ‘Sorrento Roads’ by 1000 Miglia: Eventi – Turismo – PNRR”. L’incontro, promosso da BPER Banca in qualità di Official Banking Partner della 1000 Miglia per il 2022, ha avuto come tema l’importanza dei grandi eventi come attrattori di turismo e leve strategiche in ottica PNRR.

Dal 7 al 10 aprile, infatti, si svolge sulle strade della costiera sorrentina, la “Sorrento Roads” by 1000 Miglia, manifestazione collegata alla celebre corsa automobilistica che racchiude spettacolo, storia, paesaggio e turismo.

Alla Tavola Rotonda hanno partecipato il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola, l’Amministratore Delegato 1000 Miglia Alberto Piantoni, l’Assessore al Turismo del Comune di Sorrento Alfonso Iaccarino e il Vice Presidente Unione Industriali Napoli Costanzo Jannotti Pecci.

Per BPER Banca è intervenuto Lorenzo Matera, Responsabile PNRR per Campania, Puglia e Basilicata, che ha dichiarato: “Con il progetto “4 next generation” di BPER Banca stiamo lavorando a un preciso posizionamento sulle opportunità del PNRR con particolare riferimento al turismo. Come dimostrano l’evento 1000 Miglia e le peculiarità di Sorrento, questa è una delle risorse più importanti del nostro Paese, su cui abbiamo una strategy ben precisa. Grazie alla capillare presenza sul mercato e alle competenze specialistiche interne offriamo consulenza mirata, ascolto e supporto nella scelta degli strumenti più adatti alle esigenze delle imprese, soprattutto in questo periodo. Il complesso di attività, inoltre, presta particolare attenzione alle tematiche di sostenibilità.”