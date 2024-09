Sostegno a UNESCO per il Tartufo: Parco Matese in Prima Linea

- pubblicità -

“Abbiamo avuto l’onore di ospitare presso la sede del Parco Regionale del Matese di via Figulantina a San Potito Sannitico (CE), lo scorso 18 settembre, un interessante convegno dal titolo: “Cerca e cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”, organizzato e promosso dall’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Una grande opportunità per il nostro Matese, considerando di quali ricchezze è custode il nostro sottobosco. Da parte mia la piena disponibilità a collaborare per la crescita e la promozione di questo prezioso settore”.

A dichiararlo il presidente del Parco Regionale del Matese Agostino Navarra.

L’Associazione Nazionale Città del Tartufo (Anct) si è impegnata, tra le altre cose, a candidare il Tartufo a patrimonio immateriale Unesco della ‘Cerca e cavatura del Tartufo in Italia. Conoscenze e pratiche tradizionali’. E’ stata depositata, infatti, alla sede centrale dell’UNESCO a Parigi, la candidatura, accompagnata e presentata per l’Italia dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact).

“Erano presenti in aula un elevato numero di partecipanti, oltre 50 esperti del settore provenienti da Campania; Abruzzo; Molise e persino dalla Sardegna. Una grande risorsa per il nostro Matese quella del Tartufo e perciò la volontà di intraprendere insieme a questo circuito nazionale uno strordinario percorso di crescita”. Ha concluso Navarra.