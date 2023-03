Sostenibilità e inflazione influenzano le abitudini alimentari degli italiani.

Nell’Italia patria del buon gusto e del mangiar bene,quali fattoriinfluenzano oggi le abitudini alimentari e qualitendenze dobbiamo aspettarci nel 2023?

In un contesto dominato da inflazione crescente, ricerca di stili di vita sostenibili e filosofia anti-spreco, gli italiani riempiono i carrelli della spesa seguendo un percorso ad ostacoli alla ricerca di prodotti essenziali, sostenibili e a prezzisempre più bassi.

Cosa metteranno in tavola gli italiani nel 2023? Un’analisi di questo scenario viene proposta da Bimby, ilmarchio leader tra i robot da cucina multifunzione, che grazie alla sua piattaforma di ricette guidate Cookidoo monitora costantemente le tendenze nelle preparazioni. I dati Cookidoo Food Trends2023per l’Italia ci dicono che i protagonisti saranno soprattuttoi piatti semplici, sempre più verduree meno carne, la cottura a vapore e la contaminazione tra culture culinarie.

Cambia l’approccio alla lista della spesa, che diventa sempre più corta, ponderata e volta al risparmio. L’inflazione e il caro prezzi hanno ricadute sulla qualità e sulla quantità dei prodotti comprati, costringendo gli italiani – come rileva Coldiretti[1] –ad acquistare a prezzi più bassi e alla continua ricerca di promozioni. Gli stessi dati Bimby evidenziano che la ricerca di alternative economiche aumenta il valore che gli italiani attribuiscono ai piatti semplici – con pochi ingredienti, ma completi – in cima alla classifica Cookidoo Food Trends.Nella Top 15 emergono soprattutto le ricette a base di verdure e con meno di 5 ingredienti (compresi sale e olio). Lo conferma anche il Rapporto Coop 2022: per far fronte al rialzo dei prezzi, l’80% degli italiani afferma di prediligere l’essenzialità e la semplicità.

Con la sostenibilità che diventa un pilastro della quotidianità, gli italiani attribuiscono sempre più importanza alla propria salute così come a quella del Pianeta. In linea con i valori della dieta flexitariana, ecco che la scelta di ingredienti con un minore impatto ambientale – con la tendenza a sostituire la carne con le proteine vegetali, anche se non come diktat -è certamente tra le tendenze più rilevanti delle nuove abitudini alimentari. Tra le ricette più preparate con Bimbyin Italia secondo Cookidoo Food Trends troviamo contorni semplici ma gustosi come zucchine a dadini insaporite, peperoni in agrodolce, secondi piatti senza carne come un hamburger a base di cavolfiore, broccoli e ceci, ma anche lecreme di verdure, come la vellutata di cavolo cappuccio rosso e di broccoli con crostini.

Non sono solo ricette e ingredienti più gettonati a emergere dall’analisi Cookidoo Food Trends, ma anche le tendenzesulle modalità di preparazione. La cottura a vapore sembra riflettere non solo la necessità di una cucina più salutare,ma anche quella di utilizzare meno ingredienti possibili evitando sprechi erisparmiando. Sostenibilità e inflazione, infatti, portano 2 italiani su 3[2] a ripensare ai propri comportamenti nell’ottica di una filosofia anti-spreco alimentare.Secondo Ipsos[3], sono 4 su 10 quelli che dichiaranodi comprare solo lo stretto necessario per far fronte al problema.

Semplicità e sostenibilità che, tuttavia, nonpongono limiti alla creatività tipica degli italiani davanti ai fornelli. Dai dati Cookidoo Food Trendsemerge sempre di più la tendenza alla contaminazione tra culture culinarie. Il trend cucina fusion si manifesta così nella volontà di sperimentare ed assaggiare, tipica di chi ama il cibo. E tale sperimentazione parte anche dalla scoperta di nuovi ingredienti come le alghe che, grazie alle loro proprietà, diventano parte integrante di zuppe, minestre e vellutate sulle tavole degli italiani.

Ed ecco la Top 15 dellericette più cucinate su Cookidoo

Purè di patate Parmigiane filanti al vapore Impasto per pizza Burger di cavolfiore, broccoli e ceci Vellutata di broccoli con crostini Zucchine a dadini insaporite Tortilla di patate Risotto alla milanese Polenta Frittata di zucchine Lenticchie in umido Vellutata di cavolo cappuccio rosso Peperoni in agrodolce Sugo bianco di ricotta e zucchine Tartare di verdure e alghe

Ed ecco due ricette che meglio riflettono le nuove tendenze rilevate da Cookidoo Food Trends

Piccole parmigiane filanti al vapore

Preparazione

Spurgare le melanzane

Sistemare sul lavello o sul piano di lavoro un tagliere, con le fettine tonde di melanzana formare degli strati spolverizzandoli con il sale grosso. Adagiare sugli strati di melanzane un secondo tagliere, possibilmente della stessa misura del primo. Riempire una pentola grande con acqua sino a ¾, posarla sulle melanzane assicurandosi che sia stabile e lasciare spurgare dall’acqua di vegetazione per 1 ora.

Composizione parmigiana

Mettere nel boccale la scamorza e il Parmigiano reggiano, tritare: 10 sec. /vel. 10. Trasferire il mix di formaggi in una ciotola e tenere da parte. Senza lavare il boccale mettere la cipolla e l’olio extravergine di oliva, insaporire: 3 min./120°C/vel. 1. Unire dal foro del coperchio i pomodori pelati, lo zucchero, il pepe e 5 foglie di basilico, cuocere: 20 min./Varoma/vel. 1 con il cestello al posto del misurino per evitare schizzi. Posizionare il misurino e frullare il contenuto del boccale: 1 min./vel. 5. Trasferire in una ciotola e lasciare intiepidire. Sciacquare le fettine di melanzane dal sale in eccesso, strizzarle e tamponarle con carta assorbente da cucina. Sistemare su un piatto e tenere da parte. Sistemare sul piano da lavoro 8 stampini di alluminio (usa e getta) ed adagiare in ognuno 1 foglia di basilico, un cucchiaio di mix di formaggi, un cucchiaio di salsa e una fetta di melanzana. Procedere allo stesso modo sino al riempimento degli stampini e terminare la composizione con una fettina di melanzana pressando delicatamente in modo da pareggiare gli strati con il bordo degli stampini. Richiudere gli stampini con carta alluminio e tenere da parte (vedi consigli).

Terminare la preparazione

Mettere nel boccale l’acqua, posizionare il recipiente del Varoma e distribuire tra recipiente e vassoio gli 8 stampini, chiudere con il coperchio e cuocere: 40 min./Varoma/vel. 1. Togliere con attenzione il coperchio del Varoma, capovolgerlo e posarvi sopra il recipiente. Togliere la carta alluminio dagli stampini, capovolgere con attenzione leggermente gli stampini e lasciare scolare nel lavello l’eventuale acqua di cottura in eccesso, aiutandosi con un cucchiaio o una forchetta se necessario. Capovolgere gli stampini all’interno di piatti piani e sformare. Servire subito.

Burger di cavolfiore, broccoli e ceci

Preparazione

Mettere nel boccale 500 g di acqua, posizionare il recipiente del Varoma e sistemare al suo interno i cavolfiori e i broccoli. Chiudere il Varoma con il coperchio e cuocere: 15 min./Varoma/vel. 1. Togliere con attenzione il Varoma, sollevare il coperchio e lasciare raffreddare i broccoli per circa 20 minuti. Svuotare e asciugare il boccale. Mettere nel boccale i cavolfiori e i broccoli cotti, il pangrattato, la cipolla, i ceci, il sale e il pepe, frullare spatolando: 20 sec. /vel. 5. Riunire sul fondo con la spatola. Frullare spatolando: 15 sec. //vel. 5. Formare con l’impasto 6 polpette. Con l’aiuto di un coppapasta (Ø 10 cm) formare i burger e sistemarli su un vassoio. In una padella antiaderente, scaldare un filo di olio extravergine di oliva. Cuocere i burger da entrambi i lati fino a doratura. Servire caldi con un’insalata.

[1] Rapporto Coldiretti/Censis 2022 “Gli italiani e il cibo nelle crisi e oltre”

[2] Come sottolineato da una ricerca di Bva Doxa del giugno 2022, commissionata da Babaco Market

[3]Indagine Ipsos (2021), in collaborazione con Waste Watcher International Observatory