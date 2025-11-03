Stazione Napoli Centrale al top per eccellenze enogastronomiche

La piattaforma di prenotazione per autobus, treni e voli Omio ha analizzato l’offerta gastronomica delle principali stazioni italiane in base a decine di migliaia di recensioni pubbliche su bar, panifici, chioschi e ristoranti. Dal “Gastro-Check” emerge una mappa delle eccellenze culinarie che premia le stazioni ferroviarie più apprezzate dai viaggiatori per gusto e qualità.
Il segreto delle stazioni più apprezzate
In cima alla classifica si trovano due grandi snodi ferroviari: Roma Termini e Napoli Centrale, entrambe con 32 binari e un punteggio massimo di 10 su 10, nonostante profili molto diversi.
Roma Termini si distingue per la varietà: circa 38 punti di ristoro offrono una scelta ampia e diversificata.
Napoli Centrale, invece, dimostra che bastano 14 locali selezionati con cura per raggiungere lo stesso risultato eccellente.
Subito dopo si posizionano Roma Tiburtina, Milano Porta Garibaldi e Genova Piazza Principe, con un punteggio di 9 su 10, nonostante un’offerta gastronomica più ridotta.
La stazione di Genova Piazza Principe, ad esempio, offre ai viaggiatori solo cinque opzioni,tra cui un fast food e un caffè locale, ma ciononostante il livello di soddisfazione rimane elevato.
Questo conferma che una selezione mirata, la qualità costante e un servizio curato possono superare la quantità.
|
Stazione
|
Varietà gastronomica
|
Gastro-Check:
Punteggio finale
|
1
|
Roma Termini
|
38 opzioni
|
10/10
|
Napoli Centrale
|
14 opzioni
|
10/10
|
2
|
Roma Tiburtina
|
13 opzioni
|
9/10
|
Milano Porta Garibaldi
|
8 opzioni
|
9/10
|
Genova Piazza Principe
|
5 opzioni
|
9/10
|
4
|
Milano Centrale
|
31 opzioni
|
8/10
|
Torino Porta Nuova
|
15 opzioni
|
8/10
|
Verona Porta Nuova
|
9 opzioni
|
8/10
|
Bari Centrale
|
6 opzioni
|
8/10
|
5
|
Bologna Centrale
|
13 opzioni
|
7/10
|
6
|
Firenze S. M. Novella
|
5 opzioni
|
6/10
|
7
|
Venezia Santa Lucia
|
10 opzioni
|
5/10
Critiche: poca varietà, prezzi elevato, servizio carente
Agli ultimi posti della classifica del Gastro-Check si trovano le stazioni di Bologna Centrale (7/10) e Firenze S. M. Novella (6/10). Per le stazioni con valutazioni più basse sono emersi tre punti critici ricorrenti: troppe catene, qualità altalenante tra le opzioni disponibili e un rapporto qualità-prezzo che raramente convince, a causa dei cosiddetti “prezzi da stazione”.
Secondo i viaggiatori, Venezia Santa Lucia risulta la stazione con la peggior offerta gastronomica. Qui molte recensioni apprezzano la grande varietà (10 opzioni), ma segnalano la necessità di migliorare il servizio e la qualità dei prodotti offerti.
Importante: un punteggio basso non significa che l’offerta gastronomica sia totalmente negativa. Indica soltanto che la media delle valutazioni è più bassa, con alcune eccezioni.
Metodologia: per il ranking sono stati considerati esclusivamente i locali situati all’interno dell’area della stazione, che avessero raggiunto un numero minimo di recensioni. Sulla base dei dati di valutazione pubblici (rilevamento: ottobre 2025), sono stati presi in considerazione la valutazione media, il numero di recensioni, la varietà dell’offerta (classificata per tipologia di attività) e un indicatore di qualità legato alla tempestività delle recensioni, combinati in un indice ponderato. Per minimizzare effetti distorsivi, sono stati uniti eventuali duplicati, corretti i valori anomali e esclusi i locali temporaneamente chiusi. Il risultato è un valore indice comparabile per ogni stazione.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.