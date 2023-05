Stella Artois Draught Masters Italia, Francesco Stanzione è primo spillatore di birra ad aver accesso alla fase finale del contest.

É Francesco Stanzione il vincitore della prima tappa delle semifinali di Stella Artois Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois – marchio di eccellenza AB InBev – che ha lo scopo di eleggere il miglior Draught Master italiano. La sfida si è tenuta lo scorso 23 maggio a Napoli, nella suggestiva location dell’Hotel San Francesco al Monte, struttura affacciata sull’incredibile panorama del Golfo di Napoli.

Francesco Stanzione ha avuto la meglio tra altrettanti 25 professionisti, dimostrando di avere tutte le carte in regola per concorrere all’ambitissima finale e aggiudicarsi il titolo di miglior spillatore di birra d’Italia. La giuria che lo ha designato come vincitore, dopo un’avvincente sfida a colpi di spillatura seguendo il rituale dei 9 step Stella Artois, è stata composta da Stefano Masciello – responsabile Sell Out Horeca Italia per Ab InBev, Michele Mastrangelo – Quality Manager di AB InBev, Silvio Losapio – Stella Artois Draught Master del 2020, Carmine Monaco – Stella Artois Draught Master 2021 e Flavio Dacomo – vincitore della scorsa edizione del concorso.

“L’evento è stato impeccabile, si è tenuto in una location splendida ed è stato presidiato da una giuria di altissimo valore – ha dichiarato il vincitore, Francesco Stanzione – La sensazione che provo è di orgoglio e soddisfazione! Essere il primo finalista è un onore per me; la competizione è stata molto impegnativa, hanno gareggiato spillatori e locali di alto livello”.

Ben 499 spillatori provenienti da tutta Italia hanno già avuto modo di dimostrare, anche in questa terza edizione di Stella Artois Draught Masters Italia, le proprie competenze tecniche e preparazione, requisiti fondamentali per concorrere all’ambito titolo. Dopo il termine delle iscrizioni, il contest ha preso il via con la prima fase dedicata alla Digital Challenge. Tra questi, 120 sfidanti sono stati selezionati da una giuria di esperti e hanno avuto accesso alla fase delle semifinali che, a differenza delle scorse edizioni, si sta tenendo per la prima volta dal vivo. In questi ultimi tre anni, Stella Artois Draught Masters Italia ha coinvolto, con il suo programma, oltre 1500 locali.

Le prossime tappe delle semifinali si terranno il 30 maggio a Torino, il 6 giugno a Bagnolo di Lonigo (VI) e il 13 giugno a Bologna, ed eleggeranno altri 3 concorrenti che avranno accesso alla finale. A questi, però, si aggiungeranno altri sei spillatori, selezionati in base ai punteggi ottenuti durante le semifinali, per un totale di 10 super finalisti che concorreranno in autunno per il titolo di miglior spillatore d’Italia. In palio, oltre al titolo di Draught Masters Italia Stella Artois 2023, una fornitura di birra omaggio e la “Belgian Experience” per visitare il Birrificio di Stella Artois.

Tutti gli aggiornamenti e i dettagli Draught Masters Italia Stella Artois 2023 sono disponibili sui canali social ufficiali (Facebook, Instagram) del contest.