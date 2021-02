Street food tradizionale napoletano, la “pall’e riso” di Chalet Ciro.

Non c’è niente di più gustoso e saporito come una ricca “pall ‘e riso” da Chalet Ciro a Napoli, dove ogni giorno, oltre alle famose graffe e dolci di ogni genere, vengono proposte varie specialità della tradizione napoletana. Una cucina ricca di piatti appetitosi, dove bastano pochi e genuini ingredienti per condire uno dei piatti simbolo dello street food partenopeo: le palle di riso, simili alle classiche arancine siciliane, farcite in bianco con una delicatissima besciamella, prosciutto cotto, fior di latte, formaggio, impanate e fritte. L’esterno è croccante, l’interno morbido e succulento, e a far la differenza sono le materie prime e gli oli utilizzati.

L’elenco nel menu da Chalet Ciro è lunghissimo: frittate di maccheroni, tramezzini farciti ricchi di sapore e apprezzati anche dai più piccoli, panini con hamburger, insalate di riso, macedonia di frutta, c’è l’imbarazzo della scelta e una varietà di abbinamenti che seguono l’alternarsi delle stagioni.

È possibile ordinare i prodotti di Chalet Ciro tramite Uber Eats nei weekend rispettando i seguenti orari: in Via Caracciolo, Mergellina sino all’una di notte e in Via Cilea 131 al Vomero e a Piazza Garibaldi, presso la Stazione Centrale di Napoli, sino alle ore 24.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928 | Stazione Piazza Garibaldi | Porter Viale Giochi del Mediterraneo |Via Cilea 131