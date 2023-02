Strepitoso successo la I Edizione “I Sapori di Partenope ” tra divertimento e gusto con i media e i giornalisti.

Fabio Ventola chef responsabile della cucina IL Poggio si aggiudica il Premio di 500 euro in prodotti La Fiammante e il trofeo “La sirena della Vittoria” primo posto alla I Edizione “I Sapori di Partenope”, tenutasi lunedì 30 gennaio a Pianura nell’ accogliente Trattoria Pizzeria Pulcinella di Antonella e Massimo Apuzzo dove simpatia, divertimento a carattere familiare non manca.

Giuria selezionatissima voluta fortemente dall’ Ufficio Stampa Daniela Del Prete e dall’ organizzatore Pietro Della Valle dando lustro ad una serata goliardica con giornalisti e esperti nel settore quali : il giornalista Antonio D’ Addio direttore di Lo Strillo e scrive per diverse Riviste Nazionali ricevendo il Premio Penna d’ Oro al Napoli Cinema Festival, Maria Carla Palermo giornalista di RETENEWS24 e opinionista di tanti programmi tv, giornalista Alessandro Cannavacciuolo laureato in Scienze Gastronomiche Mediterranee dipartimento Agraria, chef Domenico Vitagliano e lo chef Sabatino Nunziata che nella loro carriera hanno raggiunto gratifiche importanti dal pubblico e dalla critica nel settore enogastronomico.

Presente tra il pubblico la blogger Lina’s Style seguitissima anche per le sue amabilissime ricette e amante dello stile e dell’ Alta Moda, il fotografo Maurek Poggiante e tanti giornalisti del settore enogastronomico e non e i media che hanno immortalato la serata.

A condurre egregiamente la giornalista presentatrice Cinzia Profita di TeleCapri dove sarà trasmesso a breve l’ intero evento .

Non poteva mancare il cabaret del Trio Cos è Pazz con Marcolino e Luisella un saluto particolare va a Rafaniello che con dispiacere non ha potuto presenziare all’ evento, ospite d’ Eccezione la bellissima cantante Rita Russo che ha incantato tutti con la sua voce. Al piano bar la simpatia e la voce di Mister Jack.

A seguire :

secondo Premio va allo chef Espedito Martino ricevendo Buono di 300 euro in Pasta Fresca Paesanié e il trofeo “La Sirena della Vittoria” secondo posto

ricevendo Buono di 300 euro in e il trofeo secondo posto terzo Premio va allo chef Gaetano Maraucci riceve due bottiglie di Taurasi di Vigna Villae e il trofeo “La Sirena della Vittoria” terzo posto ,

riceve due bottiglie di Taurasi di e il trofeo terzo posto quarto Premio va allo chef padrone di casa Massimo Apuzzo riceve targa e Pomodorini del Piennolo di “I Sapori Vesuviani”

Pietro Della Valle : “Sono per la valorizzazione del Territorio ma soprattutto per la valorizzazione dei giovani che hanno volontà di crescere ed affermarsi, sono convinto che questi eventi aiutano non solo ad avere un merito , una gratificazione ma anche nel sapersi confrontare con gli altri mettendosi sempre in gioco. E questa serata conferma un clima di familiarità e goliardia, dove è stato piacevole essere tutti insieme, divertendoci e gareggiando, ringrazio i partner ufficiali che hanno reso possibile questa bellissima serata : Caseificio la Marchesa, Go Away donna, La Fiammante, Pasta Fresca Paesanie’, Villa Vignae, Caseificio Savarese per la porchetta e il fiordilatte, La delizia Ottaviano di Francesco Balestra, Pomodoro del Piennolo “I Sapori Vesuviani” di Pasquale Imperato, Le carni doc, Saporito il caffè, Fedele investigazioni, Dott. Raffaele Vitagliano, Elios liquori, Farmacia Melillo, L’eden dei fiori di Marco Bellopede, grazie a loro che sostengono i miei progetti credendo in ciò che realizzo.”

Daniela Del Prete