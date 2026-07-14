Successo per Me first di Caporaso, oltre 50 milioni di follow

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E’ uno dei trend social di maggiore successo di questa estate: “Me first”, la campagna promozionale ed emozionale ideata dal gruppo Caporaso per il lancio di un healthy-kit di prodotti sani e genuini e che invita a riscoprire il valore dei piccoli gesti quotidiani mettendo il proprio benessere fisico e mentale al primo posto, ha raggiunto in meno di un mese una platea totale di 50 milioni di followers attraverso tutte le piattaforme social di condivisione.

Un risultato straordinario ottenuto grazie alle pubblicazioni e all’interesse per uno stile di vita “healthy”, sano e salutare, e per “lo stare bene” che hanno dimostrato alcune delle principali influencer italiane tra cui Chiara Biasi e Ludovica Pagani.

A decretare il successo di Me first non sono dunque solo i numeri, altissimi, di follower e visualizzazioni sui social ma anche la tipologia particolare di campagna che non è legata a elementi esclusivamente glamour, fashion o di entertainment ma promuove un messaggio positivo che invita già dal titolo “Me first” a trovare tempo e dare la giusta attenzione e priorità a se stessi puntando al proprio benessere fisico e mentale.

Me first

“Me first” è un un Health-Kit di prodotti sani e genuini che contiene le nuove creme 100% crunchy senza zuccheri e additivi, con ingredienti tutti naturali, perfette per chi vuole mantenere uno stile di vita sano attraverso prodotti premium e di qualità. La box contiene inoltre una lettera con suggerimenti per dedicare la giusta attenzione a se stessi, una candela per momenti di relax tra yoga o pilates, un cucchiaino di bambù e una bag per portarsi lo spuntino a pranzo al lavoro.

LA BOX HEALTHY

Con “Me first” Caporaso conferma la propria evoluzione, coniugando la qualità di una lunga tradizione italiana con una visione contemporanea del benessere. Le nuove Creme 100% Crunchy rappresentano l’evoluzione healthy delle iconiche creme Caporaso. Pensate per chi ricerca un prodotto autentico, versatile e contemporaneo, mantengono la purezza della frutta secca Caporaso e introducono una texture crunchy più materica e intensa. Una nuova esperienza di gusto, insomma, capace di conservare l’essenzialità della ricetta senza zuccheri aggiunti e glutine, vegan e adatta a uno stile di vita sano e consapevole. Il prodotto è fornito nel comodo formato in vetro da 250 grammi, pratico e adatto ai diversi momenti della giornata, dalla colazione allo snack fino alle pause dedicate al benessere.

L’EVENTO

Per dare vita al racconto di Me First, Caporaso ha organizzato a Milano “The Self-Care Morning Club”, un evento ideato insieme a Ecl studio che ha curato strategia creativa, creative direction, PR e produzione. Ospitato negli spazi di Studio Svetle, il format ha coinvolto talent, creator ed editor di riferimento dei mondi lifestyle, wellness e fashion in un’esperienza costruita attorno al concetto di self-care. Una lezione di pilates, una colazione healthy firmata Caporaso e un percorso di degustazione delle nuove Creme 100% Crunchy, hanno dato forma a una mattinata in cui il prodotto è diventato parte di un rituale di benessere contemporaneo.

L’esperienza è stata arricchita da PR box personalizzate, accompagnate da tre ricette proteiche e gustose firmate dal noto pastry chef Tommaso Foglia, realizzate ad hoc per valorizzare la versatilità delle nuove creme.

L’AZIENDA

Caporaso, storica azienda italiana fondata nel 1960 e specializzata nella selezione, lavorazione e trasformazione della frutta secca, prosegue il proprio percorso di evoluzione portando al consumatore finale prodotti capaci di unire qualità, gusto e benessere quotidiano. In oltre sessant’anni di attività Caporaso ha costruito un patrimonio di competenze e know- how che oggi rappresenta uno dei principali punti di forza del brand. Una storia fatta di materie prime, ricerca, lavorazione e attenzione alla qualità che negli ultimi anni si è aperta a un dialogo sempre più diretto con il consumatore attraverso un modello omnicanale che unisce e-commerce, marketplace e nuove progettualità di comunicazione.