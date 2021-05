Sulle orme del Vesvinum – Visita guidata a Villa Regina e degustazione domenica 30.

Domenica 30 maggio si terrà l’evento “Sulle orme del Vesvinum”, organizzato e curato dall’Associazione Wesuvio, che prevede la visita a Villa Regina e degustazione in Tenuta Le Lune del Vesuvio, rispettivamente nei comuni di Boscoreale e Terzigno.

Un percorso vesuviano incentrato sul tema del vino e della vinificazione per ripartire dopo questo lungo periodo di stop dovuto alla pandemia.

Attraverso la combinazione tra la visita guidata a Villa Regina di Boscoreale, che offre uno spaccato eccezionale di villa rustica di epoca romana a vocazione agricola e vitivinicola e un suggestivo aperitivo presso la caratteristica location di Tenuta Le Lune del Vesuvio, una delle più rinomate realtà del territorio vesuviano, riusciremo a vivere un’esperienza culturale e sensoriale alle falde del Vesuvio.

La vita, l’economia e la società vesuviana in epoca romana ruotavano indiscutibilmente anche intorno al vino. Il dio Bacco era il protagonista indiscusso dell’ager pompeianus, il territorio intorno Pompei nel quale diverse ville rustiche erano particolarmente attive per la produzione della tanto decantata bevanda, da Somma a Boscoreale, da Terzigno alla zona di Ottajano. Non a caso su un graffito di un muro dell’antica Pompei si legge: “Avete, utres sumus” (Salute! Noi beviamo come otri). Consumo interno ed esportazione camminavano di pari passo in questa florida economia. Il Vesvinum o Vesuvinum, nome desunto da numerose anfore ritrovate, era un vero e proprio “marchio”, antesignana denominazione di prodotto riconoscibile dall’origine per6 caratteristiche e proprietà.

Il percorso partirà con la visita guidata di Villa Regina a Boscoreale, unica villa rustica vesuviana interamente visitabile con la sua ricca cella vinaria con diciotto dolia (orci per la conservazione del vino) che testimonia la centralità della produzione vinicola.

Per questa occasione la guida ufficiale autorizzata accompagnerà il gruppo alla scoperta di uno degli scrigni vesuviani che ha tanto da raccontare.

Seguirà la visita presso la Tenuta Le Lune del Vesuvio dove potremo godere di un suggestivo aperitivo degustazione con due calici del rinomato Lachryma Christi di Tenuta Le Lune del Vesuvio accompagnati da alcuni assaggi di prodotti a kilometro zero

Il costo di partecipazione è di 20 euro e comprende l’ingresso con visita guidata a Villa Regina, l’aperitivo in vigna, la tessera associativa Wesuvio.

Il raduno è alle ore 9,30 presso Villa Regina.

Transfer non incluso. Al termine della visita ci si trasferirà con mezzi propri presso Tenuta Le Lune del Vesuvio.

Prenotazione obbligatoria attraverso messaggio facebook, mail a progettowesuvio@gmail.com oppure via tel/whatsapp a 3334121161 – 3334584565

Durante la visita sarà osservata la vigente normativa anti-Covid, pertanto sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Partner dell’evento: Gusto Vesuviano (www.gustovesuviano.it)