Tavernetta Colauri premiato da TripAdvisor

Un tesoro nascosto nella parte più alta di Napoli, lontano dai tradizionali percorsi turistici, è stato premiato dal portale Trip Advisor

Al secondo posto della speciale classifica italiana del Travellers’ Choice Best of the Best, che ogni anno seleziona le strutture che ricevono un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti, si piazza Tavernetta Colauri.

Il locale, che di primo impatto colpisce per l’atmosfera accogliente e i ricercati arredi, è rinomata per i suoi piatti a base di carne.

“Gli ingredienti di alta qualità rendono ogni boccone una delizia. Il servizio è attento senza invadere la vista e l’accogliente posto a sedere contribuisce al fascino. Non perderti i deliziosi dessert e chiedi consigli al personale cordiale”, così suggerisce la guida a fronte delle oltre 2 mila recensioni che hanno portato un punteggio di 4.5 su 5.