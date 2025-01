Tellywine, l’AI per promuovere il vino italiano

- pubblicità -

È TellyWine® la prima web-app in grado di raccontare e promuovere i vini e le cantine italiane agli appassionati del mondo del vino “Made in Italy”.

Il progetto nasce dall’omonima start-up innovativa TellyWine® grazie ad un pool di professionisti qualificati nel settore del vino, del management e del marketing che hanno unito le competenze per strutturare un sistema intuitivo per fornire informazioni sulle oltre 420.000 etichette di vino prodotte ogni anno in Italia.

TellyWine® si rivolge sia ad esperti assaggiatori e wine-lovers, sia per chi si approccia per la prima volta al mondo del vino italiano ed offre in tempo reale informazioni su ogni vino che vanno ben oltre quanto riportato per legge in etichetta.

L’intuizione di voler strutturare un sistema applicativo digitale è stata di Ivano Valmori, founder di TellyWine® che, con il supporto di una rete di istituzioni, enti ed associazioni e al contributo di enoteche regionali, cantine, distributori, ristoranti e rivendite lavora al progetto già dal 2018.

La web-app, ad oggi, è in fase di test al fine di terminare l’addestramento dell’intelligenza artificiale per rendere fruibile un sistema innovativo, tecnologico e sostenibile, strutturato su quattro pilastri: intelligenza artificiale (AI), realtà aumentata (AR); riconoscimento ed interpretazione di testi (OCR), interazione con una base di conoscenza basata su dati certi e di legge (leggi nazionali e disciplinari di produzione).

Già nella prima versione TellyWine® è in grado di riconoscere qualsiasi vino prodotto in Italia, indipendentemente dal suo posizionamento nella piramide della qualità (DOCG, DOC-DOP, IGT-IGP, vino varietale o vino generico) e indipendentemente dalla adesione della singola cantina all’iniziativa; questo rende autonomo il consumatore nelle proprie scelte, supportandolo con una serie di informazioni aggiornate, affidabili ed immediate.

Il sistema di lettura, interpretazione, mappatura ed archiviazione riconosce tutte le etichette del vino italiano e fornisce informazioni integrative (che, per legge non devono essere riportate in etichetta); sono oltre 30 i parametri forniti: informazioni di base sul vino, posizionamento nella piramide della qualità, colore, effervescenza, livello di zuccheri, uvaggio previsto da disciplinare, spiegazione delle eventuali menzioni, personalizzazione del calcolo alcolemico per rispettare la soglia di legge, informazioni nutrizionali e calorie apportate, numero di bicchieri ottenibili dalla bottiglia, spiegazione dei singoli loghi presenti nelle etichette (per lo più del tutto sconosciuti per il consumatore finale), zona di produzione, localizzazione della cantina e distanza tra luogo di produzione e luogo di scelta/acquisto/consumo.

Dopo la prima fase di test TellyWine® permetterà di supportare le cantine nel racconto di ogni loro vino, di agevolare la divulgazione dei loro social, dei loro canali di vendita e dei loro servizi enoturistici, con la chiara finalità di valorizzare e promuovere l’azienda partendo da ogni etichetta di ogni bottiglia.

“L’obiettivo di TellyWine® è di trasformare ogni bottiglia in un vero e proprio ambasciatore della cantina, senza che la cantina debba cambiare nulla nel proprio ciclo produttivo e di etichettatura. E’ TellyWine® che deve saper leggere, capire, ed interpretare le informazioni già presenti in etichetta e integrarle con tutte quelle che possono servire al consumatore per una migliore esperienza di scelta, acquisto, degustazione e ricordo del vino.” – afferma Ivano Valmori, ideatore di TellyWine®.

Oltre a riconoscere tutti i vini, già nella prima versione TellyWine® permetterà all’utilizzatore di gestire la propria cantina personale e di crearsi l’archivio di tutte le degustazioni fatte, con la possibilità di assegnare un proprio punteggio e parere personale ad ogni vino (che resterà personale e non sarà divulgato o condiviso) e ricordare in quale occasione quel vino è stato scelto, acquistato o degustato.

Per Valmori TellyWine® nasce come amplificatore della cultura enologica italiana nel mondo e sarà sempre gratuito per l’utilizzatore finale, saranno le cantine italiane che, se vorranno sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia, potranno acquistare servizi per raccontare al meglio la propria cantina ed i loro singoli vini

Il lancio della prima versione di TellyWine® avverrà in occasione del Vinitaly 2025, in modo che non vada perduta nemmeno una informazione di qualsiasi degustazione fatta durante la kermesse veronese.