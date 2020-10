Tempo di vendemmia: TheFork ha selezionato i ristoranti per i wine lovers.

Zucca, tartufo, castagne… sono tanti gli ingredienti protagonisti della cucina autunnale dei ristoranti e in tempo di vendemmia non va dimenticato anche il vino. Ecco perché il team di TheFork – app leader per la prenotazione del ristorante online – ha realizzato una selezione dei ristoranti in cui trovare un’ampia e ricca carta di vini sulla base delle recensioni dei suoi utenti.

Secco, Pistoia

L’idea con cui nasce Secco è semplice – e facilmente intuibile dal nome: diffondere il gusto per le pregiate bollicine italiane.Tutte le etichette sono made in Italy e accuratamente selezionate dallo staff, e il menù è pensato per valorizzare il connubio con i vari tipi di bollicine presenti.

Cantine Milano, Milano

Nel cuore del quartiere Isola di Milano, un wine restaurant che vanta una location d’eccezione. L’originale arredamento si accosta perfettamente al menù che propone ricette mediterranea e soprattutto alla carte dei vini che conta più 300 etichette nazionali e internazionali. Da Cantine Milano troverete anche una sala privè denominata Wine Secret Room in cui mangiare con la cantina a vista.

Taverna Angelica, Roma

Situato in una delle zone più suggestive di Roma, a due passi dal Vaticano, da Taverna Angelica si scopre un angolo di paradiso enogastronomico. Qui le ricette tradizionali romane incontrano le più moderne tecniche di cucina ma soprattutto una ricca lista dei migliori vini italiani elegantemente esposti nella cantina a vista, in legno e vetro temperato.

Alex Ristorante Enoteca, Marina di Pietrasanta (LU)

Un ristorante la cui cucina vanta il prestigioso Piatto della Guida MICHELIN, grazie alle sue ricette semplici ma mai banali realizzate con la migliore materia prima sia di carne che di pesce. Tra i vini proposti nel menù – acquistabili presso l’enoteca all’ingresso del ristorante – vi è un’ampia selezione di etichette spagnole.

Enosteria Il Mainetto, Torino

All’Enosteria Il Mainetto verrete accolti da un’atmosfera rilassata e familiare, perfetta per gustare le ricette della cucina tradizionale piemontese. Oltre 30 etichette locali e non accompagneranno il vostro pasto, esaltandone i sapori.

Veneto’s, Vicenza

Qui la parola d’ordine è selezione. La cura con la quale lo staff di Veneto’s scegli i prodotti da inserire nel proprio menù, garantisce una materia d’eccezione e un viaggio nei sapori delle specialità venete. Naturalmente anche la carta dei vini sposa questa filosofia, proponendo esclusivamente etichette del territorio.

Enoteca Ristorante Innocenti Wines, Poggibonsi (S)

La cucina degli Chef Thomas Palmieri e Kristian De Chiara esalta i sapori del territorio toscano, con ricette della tradizione spesso rivisitate con sapienza e rispetto. Da Innocenti Wine Experiences potrete gustare oltre 900 etichette provenienti da tutto il mondo, fra vini, bollicine e distillati. Il luogo perfetto per fare interessanti scoperte enologiche.

Il Vivandiere Cantina Vinicola, Firenze

Un luogo dall’animo informale e rilassato, in pieno centro storico a Firenze. Da Il Vivandiere verrete accolti per un pranzo o una cena all’insegna delle prelibatezze toscane proposte in versione tapas, da accompagnare con del vino sfuso o imbottigliato, naturalmente di provenienza locale.

Don Winebar, Roma

Un ambiente moderno e semplice quello di Don Winebar nel quartiere portuense di Roma. La Chef Sharon Acciarito propone piatti della cucina mediterranea con grande attenzione alla stagionalità e alla disponibilità di prodotti freschi. La carta dei vini è ricca di proposte nazionali tutte da scoprire.

Champagneria Quartino Divino, Ovada (AL)

Da Quartino Divino a deliziare sono le le prelibatezze della Chef Cinzia, che propone il meglio delle ricette piemontesi come i Ravioli del Plin o il Rabaton. Per i vini invece a fare da guida c’è Giuseppe, sommelier professionista che aiuta nella scelta fra le oltre 600 etichette, invitando anche a visitare la cantina e scegliere personalmente il vino.

Vini Divini Officina dei Sapori, Napoli

Lo Chef Rosario Senese ha costruito un menù creativo ma semplice ispirato ai sapori e alla materia prima del territorio. Da Vini Divini Officina dei Sapori non solo avrete il piacere di gustare piatti originali ma anche quello di assaggiare vini di ogni genere e provenienza. Spesso vengono organizzate degustazioni ad hoc con la partecipazione dei produttori.