Tesoro di San Gennaro, 4 giorni di visite speciali per grandi e piccini da sabato 29 a martedì 1.

Il Tesoro di San Gennaro propone da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre un programma di quattro giorni di visite per grandi e piccini con percorsi speciali e aperture serali straordinarie, alla scoperta di tutti i segreti, curiosità e storie del suo scrigno barocco in via Duomo 149.

Si parte nel week end, sabato 29 e domenica 30 ottobre (ore 11), con “IL TESORO È DEI BAMBINI” l’appuntamento dedicato ai bambini che, insieme ai loro accompagnatori, andranno alla scoperta del Museo attraverso un percorso a sorpresa, guidati da filastrocche e indizi che li condurranno al Tesoro pensato tutto per loro.

Una visita che, attraverso il gioco, permetterà anche ai più piccoli di conoscere le bellezze e la storia del Tesoro di San Gennaro.

Il percorso è consigliato a bambini dai 5 anni in su. Costi: € 5,00 a bambino, € 20,00 ad adulto.

Si prosegue lunedì 31 ottobre (ore 19.00) con “SERATA AL TESORO” una visita guidata speciale, che si svolgerà durante l’orario di chiusura del Museo e della Cappella.

Il pubblico sarà condotto in un itinerario alla scoperta del Museo del Tesoro di San Gennaro, partendo dalla Real Cappella e attraverso le magnifiche sacrestie, per conoscere la storia e le leggende della sua nascita. Al termine del percorso sarà offerto un aperitivo nel cortile del Museo.

Costi: € 25,00 ad adulto. Bambini fino ai 12 anni ingresso gratuito.

Martedì 1 novembre (ore 12.00) il Tesoro di San Gennaro propone l’itinerario inedito “VISITA OGNISSANTI”, dedicato a San Gennaro e ai suoi 53 Santi compatroni, insieme ai quali “protegge” la città di Napoli. Si potranno ammirare statue, busti e reliquiari, autentici capolavori che fanno parte delle più importanti collezioni di argenti al mondo, guidati da racconti, curiosità e aneddoti sui Santi.

Costi: € 20,00 ad adulto. Bambini fino ai 12 anni ingresso gratuito.

Un omaggio: chi ha il nome di uno dei compatroni pagherà il biglietto ridotto!

Tutte le visite sono con prenotazione obbligatoria su www.tesorosangennaro.it .

