The Sidecar Competition Remy Martin, sfida tra bartender, 15 novembre PFB Professional Flair Bartender’s

The Sidecar Competition è quindi un’occasione unica per dare nuova veste ad un cocktail a base di storia e Cognac. Ogni bartender potrà rielaborare la ricetta e creare un nuovo incredibile mix pronto a lasciare la sua traccia nel mondo del bartending, proprio come l’originale.



Attenzione però, la regola fondamentale della sfida è solo una: utilizzare obbligatoriamente le tre componenti che rendono unico il Sidecar e che non possono mai mancare nella sua preparazione, cioè il 1738 Accord Royal o Rémy Martin V.S.O.P, Cointreau e succo di limone.



Come funziona?

La competizione sarà strutturata in 4 tappe intermedie che toccheranno le principali regioni italiane, secondo il seguente calendario:

11 ottobre alla Flair Academy di Milano;

25 ottobre alla Flair Project di Roma;

6 novembre all’Accademia Allcholica di Catania;

15 novembre alla PFB Professional Flair Bartender’s di Napoli.



I bartender dovranno sceglierne una ed inviare la propria candidatura a questo link https://www.remymartin.com/sidecar-bta-italia/



I semifinalisti, uno per tappa, si sfideranno durante la finalissima a Roma, presso una delle scuole di bartending ufficiali Rémy Martin.

Il vincitore volerà direttamente in Francia, a Cognac, Nouvelle-Aquitaine, a visitare le cantine Rémy Martin. Potrà immergersi nei luoghi della tradizione di casa Martin e partecipare ad una fantastica masterclass con la quale avrà l’occasione di toccare con mano la storia di una famiglia di esperti e raffinati viticoltori che si tramanda di generazione in generazione.