“Anche quest’anno la serata finale dei TheFork Awards viene proposta non solo come un grande evento ma come un momento utile e fondamentale per fare network e confrontarsi tra grandissimi nomi protagonisti della cucina italiana insieme alle nuove aperture selezionate dagli oltre 70 top chef che hanno composto la giuria. Oltre 80 gli chef presenti che sono stati al centro di quella che ci auguriamo ancora una volta sarà un’anticipazione dei nuovi ristoranti che saranno protagonisti della prossima stagione. Consideriamo il premio e la relativa serata dei TheFork Awards come un viaggio nel tempo. Vediamo questo gruppo formato da decine di top chef come su una star trek della gola in giro per gli orizzonti italiani per trovare e proporre quei nuovi locali che ogni anno compiono il primo passo ma che sono destinati a crescere e camminare lontano nel tempo. Troppo spesso si scoprono talenti e certezze solo quando, dopo un lungo lavoro, qualcuno li premia. TheFork e noi di Identità facciamo l’esatto contrario: rischiamo e li applaudiamo subito.” – hanno aggiunto Paolo Marchi e Claudio Ceroni, Fondatori di Identità Golose.