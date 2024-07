TheFork Awards, una parata di stelle Michelin come giuria dell’edizione 2024

Un’importante novità è la collaborazione siglata con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto che oltre a prevedere nella giuria 2024 diversi suoi Associati, ha deciso di conferire il premio “New Generation” a uno o più candidati, con l’obiettivo di sostenere la crescita e lo sviluppo di giovani professionisti, realizzati attraverso la condivisione della propria rete e del know how. Il riconoscimento sarà conferito durante l’evento e prevede il conseguimento di diritto della qualifica di Associato e l’ingresso in Associazione in modalità gratuita per un biennio.