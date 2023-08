TheFork in viaggio, la nuova guida online alla ricerca di ristoranti unici in tutto il Paese

TheFork in viaggio è il risultato di una ricerca condotta da TheFork per scoprire come sarà l’estate degli italiani, con una particolare attenzione all’aspetto gastronomico. Su un totale di 2100 intervistati, l’indagine non ha rivelato particolari sorprese in fatto di tendenze. A mettersi in viaggio sarà l’87% l’intero stivale è scelto come destinazione dal 67% contro il 26% che punterà su mete europee. Agosto si conferma il mese prediletto (55%), durante il quale si intende trascorrere una (36%) o due settimane (36%) in vacanza.