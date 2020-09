TheFork lancia «Ritorno al Ristorante»: la più grande iniziativa di sempre per supportare il settore della ristorazione.

“Ritorno al Ristorante” è il più grande evento gastronomico dell’autunno 2020 ideato da TheFork con il sostegno di altri grandi marchi del settore come S. Pellegrino, main Partner dell’iniziativa, e Identità Golose. Da oggi fino al 17 novembre nei 22 paesi in cui opera l’azienda, 10.000 ristoranti partner proporranno una riduzione del 50% sul conto finale. In Italia, saranno circa 3.000 gli indirizzi aderenti.

L’obiettivo è promuovere i ristoranti attraverso una massiccia campagna mediatica, sia per sensibilizzare i consumatori sull’importanza che ha oggi recarsi più spesso a mangiare fuori e sia per accendere i riflettori sulla necessità di una ripresa del settore della ristorazione.

Negli ultimi mesi, nonostante un lento recupero, il comparto ha vissuto una crisi senza precedenti. Secondo una ricerca (1) condotta da TheFork fra i suoi ristoranti partner, per il 56% dei rispondenti, i tavoli occupati alla riapertura sono stati meno della metà. Questo stesso studio evidenzia anche che, per gli addetti ai lavori, le leve di marketing più efficaci per aumentare i consumi sono l’attivazione di pubblicità online, le campagne TV e le offerte speciali dedicate ai clienti.

Da qui l’idea di “Ritorno al Ristorante” che replica una formula di successo collaudata nel tempo da TheFork e resa ancora più efficace dall’ingente investimento, oltre 3 milioni di euro, pensato per l’occasione in attività di promozione online e offline. Un impegno che si associa a quello dei Brand Partner e dei ristoranti aderenti con il comune intento di rilanciare la ristorazione, cercare di recuperare rispetto alla paralisi dei mesi scorsi e soprattutto costruire delle solide basi per il futuro.

Analizzando l’andamento delle precedenti iniziative condotte in Italia, infatti, offrire il 50% di sconto moltiplica per 4 le prenotazioni dei ristoranti aderenti – nel periodo della campagna – rispetto coloro che non partecipano, effetto moltiplicatore che sale a 9,5 per i ristoranti che aderiscono per la prima volta.(2)

(1)Fonte: Sondaggio condotto attraverso Surveymonkey ad agosto 2020 su oltre 400 ristoranti del network di TheFork

(2)Fonte: Dati estratti da uno studio effettuato da TheFork su ristoranti aderenti a eventi simili offrendo il 50% di sconto in Italia dal 17/10/19 al 30/11/2019.

«Ritorno al Ristorante»: dove mangiare a metà prezzo con TheFork a Napoli e dintorni

Pizzeria Quinta Essenza

Per chi ricerca Siete l’autentica pizza napoletana Pizzeria Quinta Essenza è il posto giusto. Qui lo Chef Alessio Russo prepara ricette deliziose come vuole la tradizione, compresa una pizza napoletana degna di questo nome.

Vitto Pitagorico

Vitto Pitagorico è il posto giusto per chi cerca di un ristorante healthy e vegan friendly. L’arredamento ricco di piante e quadri colorati, si sposa perfettamente alla cucina che propone sia pizze sia piatti tutti genuini e con prodotti di prima scelta.

Gnoccarì

Come suggerisce il nome, da Gnoccarì i protagonisti assoluti sono gli gnocchi preparati in mille e più versioni, una più gustosa dell’altra: classico, alla genovese, cozze e limone, allo scarpariello, alla nerana e tanti altri.

Sakurajima Fusion Lab

Sakurajima Fusion Lab ha sperimentato l’unione di due cucine molto amate: quella giapponese e quella napoletana. Il risultato è un mix sorprendente di sapori e tradizioni, dove la tempura diventa ‘e tempure e i rolls si riempiono di friarielli.

Pizzaioli Veraci Toledo

L’amore profondo per la città di Napoli si avverte dirompente da Pizzaioli Veraci Toledo. Un ambiente vivace e colorato, ricco di rimandi alla tradizione napoletana, ma soprattutto un menù costellato di gustose pizze.

Quarti e Tagli, Volla

A pochi chilometri da Napoli, presso Volla, da Quarti e Tagli troverete ad accogliervi il paradiso dei carnivori. L’ambiente moderno e sullo stile industrial, si sposa perfettamente con le proposte gustose del menù, fra Tamahawk da 800 gr, T-Bone da 1kg e hamburger come il “Completo” (con provola, patate al forno, melanzane a funghetto e lardo di colonnata croccante).

Le Teche di Bacco, Striano

Le Teche di Bacco a Striano è la meta perfetta per chi desidera essere inebriato dai sapori dell’autentica cucina campana. Il menù è ricco di proposte per tutti i gusti – onnivori, vegetariani e vegani – è l’atmosfera è quella di una moderna osteria.

L’Antro Divino, Bacoli

Un ristorante romantico in cui gustare ottimi piatti di pesce, è così che si caratterizza L’Antro Divino. A Bacoli, si possono gustare piatti della tradizione mediterranea mixati con i sapori della regione, il tutto per esaltare una materia prima sempre fresca e di qualità.

Casa Scola Ristorante, Gragnano

Per gli amanti della pasta, il ristorante dell’agriturismo Casa Scola a Gragnano è senz’altro la destinazione perfetta. Piatti genuini preparati con materia prima a chilometro zero, da gustare in un ambiente informale e rilassato perfetto per un po’ di relax.

Zenith Restaurant, Pozzuoli

Una splendida vista mare, un’atmosfera accogliente e romantica e soprattutto una cucina di pesce d’autore. Tutto questo è lo Zenith Restaurant di Pozzuoli, dove la tradizione culinaria campana si fonde con la qualità della materia prima di mare.