Tiqets Remarkable Venue Awards, si confermano le Catacombe di San Gennaro

Tanta natura, tra fiori e animali, palazzi e location storici nel cuore di alcune delle più importanti città della nostra penisola e uno dei musei più innovativi in Italia: sono questi i vincitori italiani della 7^ edizione dei REMARKABLE VENUE AWARDS, il premio che ogni anno viene organizzato e assegnato da TIQETS per celebrare i musei, le attrazioni e le experience di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Spagna e Portogallo che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze.

Per questa prima fase, dedicata ai vincitori regionali, per le sette categorie si sono “sfidati” 229 candidati in tutto il mondo:

la selezione dei vincitori delle nomination per le categorie Best Family Experience, Best Activity, Most Remarkable Venue, Best Museum e Best Landmark si è basata su oltre 1,6 milioni di recensioni dei clienti su Tiqets.com, amanti dell’arte, dell’architettura, delle esperienze all’aperto o di quelle più curiose; le categorie Most Innovative Venue e Best Hidden Gem si sono invece basate su candidature volontarie e i vincitori sono stati selezionati da una giuria di esperti culturali ed esperti regionali per ciascuno dei sei paesi coinvolti.

Tra i giurati di quest’anno ci sono Douglas Quinby, CEO di Arival, Javier Zori, Direttore Web di Viajes National Geographic, Antony Amos, Responsabile dello sviluppo e adesione di UKInBound e Frederike van Ouwerkerk, docente senior dell’Università olandese di Breda.

PARCO GIARDINO SIGURTÀ si aggiudica il riconoscimento più ambito, quello di MOST REMARKABLE VENUE in Italia, riservato ai musei e alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets;

A PALAZZO STROZZI va il premio come BEST MUSEUM italiano, destinato ai musei e alle gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets;

BIOPARCO riceve invece il riconoscimento come BEST FAMILY EXPERIENCE per l’Italia, una delle due nuove categorie introdotte in questa settima edizione, che premia zoo, acquari, parchi divertimento, parchi a tema e parchi acquatici eccezionali che si rivolgono alle famiglie che vogliono trascorrere momenti indimenticabili insieme;

al GIRO IN GONDOLA CON COMMENTO DAL VIVO A VENEZIA va la menzione per l’Italia come BEST ACTIVITY, la seconda nuova categoria, che vuole puntare i riflettori su tour e visite turistiche eccezionali, crociere turistiche, intrattenimento, esperienze culinarie, attrazioni e attività;

le CATACOMBE DI SAN GENNARO, dopo essere state premiate come Best Attraction nell’edizione 2021 e Best Onsite Experience nel 2020, vengono incoronate quest’anno come BEST LANDMARK italiane, categoria riservata a cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets;

IKONO Roma è stato eletto MOST INNOVATIVE VENUE in Italia, il riconoscimento dedicato a musei, attrazioni ed esperienze che continuano a spingere avanti il settore attraverso strategie di marketing creative, nuove tecnologie, iniziative di sostenibilità e altri mezzi;

PALAZZO PISANI si aggiudica il premio come BEST HIDDEN GEM, il riconoscimento per attrazioni uniche o di nicchia, fuori dai sentieri più battuti ma in grado di offrire esperienze incredibili ed extra-ordinarie ai propri visitatori.

“I Remarkable Venue Awards rappresentano una celebrazione della ricchezza culturale, dell’innovazione e della vasta gamma di esperienze che i musei e le attrazioni sono in grado di portare al mondo – commenta Laurens Leurink, CEO di Tiqets – Riflettono davvero le esperienze e le preferenze reali dei nostri utenti a livello globale. Ciascuno dei vincitori dei Remarkable Venue Awards 2023 ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di turisti provenienti da tutto il mondo, che hanno prenotato con Tiqets. Siamo onorati di contribuire a rendere la cultura più accessibile a tutti e non vediamo l’ora di scoprire i vincitori globali del 2023 a ottobre”.

Oltre a quelli italiani, Tiqets ha annunciato oggi tutti vincitori regionali, che si sono aggiudicati i riconoscimenti nei diversi paesi: tra di loro anche il Castello di Villandry (Best Landmark per la Francia), il Castello di Windsor (Best Landmark per il Regno Unito), il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza (Most Remarkable Venue per la Spagna), il SUMMIT One Vanderbilt (Most Innovative Venue per gli Stati Uniti), il Louvre Abu Dhabi (Best Museum per gli Emirati Arabi Uniti), la Tulip Experience di Amsterdam (Best Hidden Gem per i Paesi Bassi) e lo Zoomarine di Algarve (Best family Experience per il Portogallo).

La lista completa di tutte le nominations, la lista dei vincitori e ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Tutti i vincitori regionali, divisi nelle diverse categorie, sono, da oggi, ufficialmente in corsa per il titolo di GLOBAL WINNER: è possibile votare per i propri musei, attrazioni ed esperienze preferite fino al 3 ottobre al link: https://bit.ly/48bFLqp

Tutti coloro che voteranno avranno la possibilità di aggiudicarsi un anno di biglietti gratuiti con Tiqets.

Per il terzo anno consecutivo, i vincitori globali dei Remarkable Venue Awards 2023 saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione annuale ospitata al Tourism Innovation Summit (TIS) di Siviglia il 18 ottobre.

La cerimonia sarà aperta da un discorso di Marc Mekki, esperto dinamico di innovazione, trasformazione digitale e leadership agile, noto per guidare le persone a liberare la propria creatività e rafforzare la propria capacità di innovazione.

Per partecipare all’evento, di persona o online, tutte le informazioni sono disponibili al link https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/.